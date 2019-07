La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 Rincón del Tango:

Ángel Vargas Nombre real: Lomio José Ángel. Cantor, letrista y compositor Lugar de nacimiento: Buenos Aires (Argentina). 22 de octubre 1904 - 7 de julio 1959 Cantor de una personalidad impresionante, es el símbolo del fraseo porteño de los 40. Vargas canta como únicamente se cantó en el 40. Su fraseo era reo y compadrito pero al mismo tiempo, de un infinito buen gusto. Tenía una dulzura que disimulaba su voz pequeña pero varonil, una gran simpatía y era sobre todo un cantor caris-mático. La dupla D´Agostino-Vargas fue uno de los engranajes más perfectos que nos dio el tango, solo comparable a la de Aníbal Troilo con Fiorentino. Su carrera comienza en los inicios de la década del 30. Actúa en la orquesta del famoso y veterano músico Augusto Berto, con el seudónimo Carlos Vargas con la que se presentaba en algunas emisoras porteñas. En 1932 realiza algunas presentaciones con quien, tiempo después formaría el binomio del éxito, Ángel D´Agostino. José Luis Padula autor del famoso tango "9 de Julio", lo contrata en 1935 y graban dos temas el tango "Brindemos compañero" y la ranchera "Nata Linda". En 1938 hace algunos estribillos para la famosa orquesta Típica Víctor y el año siguiente graba dos temas con acompañamiento de guitarras el tango "La Bruja" y "Milongón". En 1940 comienza su etapa fundamental al ingresar a la orquesta del pianista Ángel D´Agostino junto a quien permanecerá hasta 1946, dejando 94 temas en el disco que fueron verdaderas joyas del género. Su etapa como solista la encara formando su propia orquesta, alternativamente dirigida por distintos músicos el bandoneonista Eduardo Del Piano, el pianista Armando Lacava y los bandonoenistas Edelmiro D´Amario, Luis Stazo y José Libertella, en total deja registrado junto a su orquesta un total de 86 temas. También en hizo interesantes grabaciones con el trío de Alejandro Scarpino. Entre sus discos se destacan las interpretaciones de los tangos "No aflojes", "Tres esquinas", "Ninguna" y "Muchacho", el vals "Esquinas Porteñas" todos con la orquesta de Ángel D´Agostino y ya en su etapa solista el tango "Ya no cantas chingolo" de Antonio Scatasso y Edmundo Bianchi, acompañado por su orquesta dirigida por Armando Lacava, que tiene la doble particularidad de ser su único registro en dúo con otro cantante y que además ese cantante era su hermano Amadeo Lomio. Ángel Vargas murió joven cuando aún no habían declinado sus condiciones interpretativas, fue sin duda uno de los más grandes artistas de nuestro tango. Ángel Vargas pertenece al grupo de cantores queribles. Muchos lo han comparado con Francisco Fiorentino, pero no creo. Buenos Aires donde puede apreciarse allí todo lo que Vargas es capaz de hacer y crear ya está presente. A más de 60 años de su muerte sus tangos siguen.



