La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 27 de Julio







DÍA DEL ANTROPÓLOGO En este día se conmemora la fundación del Colegio de Graduados de Antropología en el año 1972. El mismo fue creado con los objetivos de promover la jerarquización de la actividad profesional, defender los derechos que asisten al antropólogo cuando ejerce su profesión y estimular y fomentar la investigación. Durante la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el Colegio realizó gestiones para evitar el cierre de la carrera en varias universidades del país. La antropología es la ciencia que estudia a la humanidad, en lo que respecta a las sociedades del pasado y el presente como también las diferentes culturas y formas de interacción social y organización creadas. FREDERICK BANTING Y CHARLES BEST AISLAN LA INSULINA Acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial cuando el médico Frederick Banting regresó a su hogar, sumamente interesado en aprender acerca de la diabetes se avocó a estudiarla minuciosamente; esto le permitió saber que la enfermedad era provocada por la deficiencia de una hormona que segregaba el páncreas; además se informó sobre los errores que habían cometido sus colegas al tratar de aislar dicha hormona. Corría el año 1921, Banting está convencido de poder aislarla, por lo que, se pone en contacto con John Mcleod, profesor de fisiología de la Universidad de Toronto, que le facilita un laboratorio de la universidad, la ayuda del estudiante Charles Best y 10 perros para experimentar. Luego de aciertos y errores, Banting y Best mezclan el páncreas de uno de los perros con aguas y sales para, posteriormente, congelarlo y filtrarlo, una vez terminado esto, logran aislar la hormona. La primera vez que se probó la insulina fue el 6 de agosto de 1921 en Marjorie, una perra diabética, que rápidamente tuvo una increíble mejora. En diciembre de ese mismo año, se realiza la primera prueba en humanos, las cuales terminan fallando al causarles a los pacientes fuertes fiebres. Esto se logra al año siguiente cuando el bioquímico James Collip se sumó al equipo y consiguió insulina lo suficientemente pura para aplicarla en pacientes; el primer beneficiado sería Leonard Thompson, un niño de 14 años que se encontraba al borde de la muerte, no sólo mejoró sino que además pudo vivir 13 años más, algo imposible para la época, sería la neumonía la que terminaría con su vida. A partir de ese momento, miles de diabéticos de todas partes del mundo le enviaban cartas a Banting pidiéndole probar la insulina. DEBUTA OFICIALMENTE BUGS BUNNY Un día como hoy en el año 1940, Bugs Bunny debutaba oficialmente en el corto "Wild Hare", "La liebre salvaje" de Merrie Melodies. Creado por la Warner Bros en el año 1938, apareció por primera vez como "Happy Rabbit", prototipo de Bugs, en el cortometraje "Porky´s Hare Hut", sin embargo, se considera esta fecha como su debut oficial por estar terminado el personaje. En el corto Bugs Bunny se encuentra con Elmer Grunón en el bosque y dice su icónica frase "¿Qué hay de nuevo viejo?", a través de sus ingeniosas acciones logra evitar ser cazado. Su creador oficial, Tex Avery diría: "le vemos aparecer del fondo de su madriguera cuando un tipo le está apuntando con una escopeta en la cara. Esperas que el conejo salga corriendo o se eche a gritar, pero Bugs simplemente lanza ese comentario casual. Nos pareció tan divertido que dije que lo teníamos que repetir siempre que pudiésemos".

Efemérides del día de la fecha: 27 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: