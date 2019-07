La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 Lucha Olímpica:

Campana presentó 14 atletas en General Rodríguez







Fue un encuentro en el que también participaron delegaciones de Ituzaingó, Florencio Varela, CABA, José C. Paz, y Don Torcuato. El sábado pasado tuvo lugar en General Rodriguez un encuentro de topes de Lucha Olímpica, y Campana estuvo representada por Chiara alfonso, Celeste Santa María, Morena Gasti, Candela Ailen Gobatto, Camila Julieta Mendoza, Estefanía Soledad Rosales, Alan Gabriel Silva, Agustín Silva, Bruno Leonel Iocco, Ezequiel Salvador Vera, Paloma Isabel Vera, Naiara Velquis Milesi, Roxana Abril García, Leonel Imboden y Santiago Ezequiel Zaragoza; quienes se desempeñaron en diferentes categorías, trayendo muy buenos resultados para la ciudad. Además de los anfitriones de General Rodriguez, participaron atletas de Ituzaingo, Florencio Varela, CABA (Boca Juniors), José C. Paz, y Don Torcuato. "Tuvimos una hermosa jornada competitiva y además festejamos el Día del Amigo entre los participantes. Además, tuvimos la presencia del presidente de la ABLA, Carlos Vario, y los entrenadores Gabriel Medile y Ramiro Maggiolo", comentaron desde la delegación local. Antes de comenzar el evento de topes, se realizó un curso de capacitación de árbitros, por lo cual nuestra vecina e instructora Ramona Martínez, tuvo su oportunidad de arbitrar en varias luchas de este evento. "No queremos dejar de a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Campana, por facilitarnos el transporte para todos los atletas, entrenadores y padres", comentaron.

La delegación de Campana en General Rodríguez. “Tuvimos una hermosa jornada competitiva y además festejamos el Día del Amigo", señalaron.





La jornada incluyó, además de luchas, una capacitación en arbitraje.



