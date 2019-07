La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 ¿Cómo prevenir un ataque de asma?







Durante un ataque de asma, también llamado exacerbación del asma, las vías respiratorias se hinchan e inflaman. Los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraen, y estas producen un exceso de mucosidad que estrechan los tubos respiratorios (bronquios). Durante un ataque, puedes tener tos, sibilancia y dificultad para respirar. Un ataque de asma puede ser leve, con síntomas que mejoren con un tratamiento doméstico inmediato, o puede ser más grave. Un ataque de asma grave que no mejora con el tratamiento doméstico puede ser una urgencia potencialmente mortal. La clave para detener un ataque de asma es reconocer y tratar en forma temprana un brote de asma. Sigue el tratamiento que has planificado con tu médico con anticipación. Tu plan de tratamiento debe incluir qué hacer en caso de que el asma comience a empeorar y cómo manejar un ataque de asma en curso. Los síntomas de asma se pueden reducir sustancialmente evitando los desencadenantes y las sustancias que irritan las vías respiratorias. - Cubra las camas con fundas «a prueba de alergias» para reducir la exposición a los ácaros del polvo. - Quite las alfombras y aspire regularmente. - Use sólo detergentes y materiales de limpieza sin fragancia en el hogar. - Mantenga los niveles de humedad bajos y arregle los escapes. - Mantenga la casa limpia y conserve los alimentos en recipientes y fuera de los dormitorios. Esto ayuda a reducir la posibilidad de cucarachas, las cuales pueden desencadenar ataques de asma en algunas personas. - Si una persona es alérgica a un animal que no se puede sacar de la casa, éste debe mantenerse fuera del dormitorio. En las salidas de la calefacción, coloque un material de filtro para atrapar la caspa animal. Las personas con asma también deben evitar en lo posible la contaminación atmosférica, los polvos industriales y otros vapores irritantes. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Las complicaciones del asma pueden ser severas. Algunas son: Internaciones por crisis severas, Disminución de la capacidad para hacer ejercicio y formar parte de otras actividades, Falta de sueño debido a síntomas nocturnos, Cambios permanentes en la función pulmonar, Neumotórax, Neumonías y/o Dificultad para respirar que requiere asistencia respiratoria (respirador). ¿Cuándo debo contactar a un profesional médico o asistir a emergencias? Llame al médico si: Un ataque requiere más medicamento de lo recomendado, Los síntomas empeoran o no mejoran con el tratamiento, Se presenta dificultad respiratoria al hablar, La medición del flujo máximo es menor al 80% y mayor al 50% de la mejor medición personal. Concurra a Emergencias si presenta los siguientes síntomas: Somnolencia, confusión, desorientación, Dificultad para respirar grave en reposo, Dolor torácico intenso, Coloración azulada de los labios y la cara, Dificultad respiratoria extrema, Pulso rápido, Ansiedad intensa debido a la dificultad respiratoria y/o Sudoración. Fuente: www.hospitalaleman.org.ar Dr. Carlos Nigro - Servicio de Neumonología



