La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/jul/2019 La fina aguja de Daniela













Daniela Escobar saldrá en la próxima revista "Caras".

La diseñadora de modas campanense Daniela Escobar saldrá en la próxima revista "Caras", un hecho que la pone muy arriba en la tendencia nacional. "Es un mimo, vale la pena tanto esfuerzo", asegura a La Auténtica Defensa. En la nota resume sus comienzos, la participación en la revista y la actualidad. Los diseñadores son los artistas de la Moda, son creadores que impulsan con sus ideas, nuevos proyectos que marcan tendencias y sus productos son innovadores. En este caso la vecina campanense Daniela Escobar (31) fue paso a paso logrando lo que se proponía, descubriendo su propio estilo. La joven se dedica a la Alta Costura y fue así como llegó esta semana a participar de la Revista Caras. Estudió Diseño de Indumentaria & Textil en la Universidad de Palermo. "Desde chica siempre me gustó el diseño, la indumentaria. Mi mamá me contó que yo le hacía ropita a las muñecas, y siempre se me dio por darle mi estilo, mi impronta", recuerda en diálogo con La Auténtica Defensa. Escobar define a la Alta Costura como "un 80% de lo que se hace es a mano y es una pieza única. Es irrepetible y se hace a medida". Se dedica a Novias, Quince Años y Vestidos a Medida. Su primer trabajo importante fue la participación en la Revista de Casamientos "Nubilis". "fue una escalada alta, importante. Actualmente publico dos veces al año". Luego, el año pasado fue tapa de Twins, revista de quince años. Ahora es el turno de Caras, "me llamaron ellos por teléfono para ver si quería publicar como nueva diseñadora en un especial que sale a fin de mes (31 de julio) que tiene que ver con el nicho de fiestas, ceremonias, bodas, eventos", cuenta y agrega entre risas "lo que tienen mis novias es que no son tradicionales. Son tres diseños muy diferentes entre sí, un vestido con corset, short y tajos, otro que es dorado. Siempre digo hay que animarse". Realizó la sesión de fotos con un amigo fotógrafo en la localidad de Tigre. La joven adelanta "esta nota es impresa y habrá otros trabajos míos en lo digital que estarán hasta fin de año. Es un mimo, vale la pena tanto esfuerzo". A nivel laboral, Daniela tiene su atelier en su casa. Se define "muy perfeccionista, detallista, persistente, perseverante por sobre todo. Soñadora y creativa". "Primero hago una entrevista personal que dura entre una y dos horas, averiguando qué le gusta, cuál es su estilo, lo que quiere resaltar y no" y añade por ejemplo "con una novia empezamos a trabajar entre año y seis meses antes de la boda como máximo para acompañarla en el proceso y/o momento tan especial. Se la acompaña, se atiende a la familia; también se la aconseja, se la escucha". Hace tres años que cuenta con una página de Facebook: Dani Escobar Alta Costura donde difunde su trabajo y se contacta con gente de nuestra ciudad y de Zárate, Lima, Lanús, Pilar, Villa Rosa, Matheu, Escobar. "Lo bueno es que el trabajo que yo hago se da de boca en boca". En toda la charla la joven destaca la compañía de su familia y esposo "cuando uno tiene una mentalidad creativa tiene momentos muy arriba o muy abajo. Necesitas gente al lado que te ayude". Daniela ya se prepara, los próximos meses son los "fuertes" (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre), "son los meses en los que más trabajo tengo, ya sea quince, casamientos, egresados. Este año tuve más novias que nunca y eso que mi fuerte quizás son los 15, hasta tengo dos en un día". "Cada día me sorprendo más, la gente fue reconociendo mis diseños, mi forma de trabajo. Me hice más conocida en Buenos Aires que acá, pero ahora quiero que me conozca la gente de Campana, yo soy de acá. Hay gente capacitada en la ciudad no hace falta viajar a Capital Federal, solo falta conocimiento y/o darle el lugar a la persona", cierra. DOCENCIA Actualmente es docente en la misma facultad en la que egresó en el área de "Moda y Tendencias". "La docencia es algo que me encanta, es darle a las nuevas generaciones todo lo mejor de mí, ellos te nutren también. Cambios de mentalidad, de diseño y de metodologías". Además es investigadora para la Facultad, escribió papers y textos académicas que salieron publicados en la Escuela de Diseño Parsons (Estados Unidos). "Me gusta indagar no sola la moda, sino la sociología de la moda, de dónde viene, el por qué". En el marco de la Semana Internacional del Diseño, Daniela estará el próximo 2 de agosto compartiendo una presentación en el III Foro de cátedras innovadoras en la Universidad de Palermo junto a colegas y abierta al público en general en base al Proyecto pedagógico puesto en marcha en mi cátedra de Tecnología textil II y una reflexión sobre la experiencia obtenida, alcances y logros. COSTUMBRES Y ACTUALIDAD Daniela cuenta que la moda que se viene (y que ya estaba el año pasado) es la combinación del rojo con el fucsia o el amarillo y naranja. "Se rompieron los estereotipos de muchas cosas, los estilos y tendencias conviven pero lo que prevale es el estilo. Por ejemplo hay que reivindicar el uso del pantalón, lo que es palazos. Hay otras opciones buscando la comodidad de la mujer, se tiene que disfrutar de la fiesta tanto o igual que los invitados", cuenta. Con respecto a la figura de la mujer expresa "la belleza de cada novia se nota cuando esta cómoda y está feliz con lo que tiene puesto. Hay un cambio que está llegando, aún no está instaurado o establecido. La mujer cada vez se siente mejor y se acepta tal cual es y no deja que se le impongan estereotipo en la cabeza". A través de las redes sociales hoy se muestra el trabajo de uno "hay un auge de la gente por consumir diseño, antes la gente se quedaba con lo que había en el shopping y listo. Ahora le compro a mi vecino que vi que publico algo que me gusta". CURSOS DE CORTE, MOLDERÍA Y CONFECCIÓN A través de la Oficina de Empleo, Daniela Escobar tanto en el 2017 como en este 2019 dicta los cursos de Corte, Moldería y Confección I y Moldería y Corte II para los vecinos de nuestra ciudad. "Se fomenta que las mujeres tengan su propio emprendimiento, que trabajen, que puedan salir adelante y/o ayudar a la familia. El curso ofrece perfeccionamiento en indumentaria de punto, casual, introducción a la sastrería y ropa de bebés y niños. En agosto realizamos la muestra de medio término y a fin de año la muestra anual".



Daniela es investigadora y docente de la Facultad, escribió papers y textos académicas que salieron publicados en la Escuela de Diseño Parsons (Estados Unidos).





"Hay un cambio que está llegando, aún no está instaurado o establecido. La mujer cada vez se siente mejor y se acepta tal cual es y no deja que se le impongan estereotipo en la cabeza", explica Daniela Escobar.





Cuenta con una página de Facebook: Dani Escobar Alta Costura donde difunde su trabajo



La fina aguja de Daniela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: