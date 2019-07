Santo Remedio

AVANCES EN LA REGIÓN A comienzos de 2019, Jujuy se convirtió en la primera provincia de la Argentina en cultivar cannabis para uso medicinal. Aunque el proyecto todavía está en la fase piloto, empleando un campo de entre 5 a 15 hectáreas, se prevé el cultivo a escala industrial. A una escala mucho más limitada, la universidad de La Plata también está llevando a cabo investigaciones sobre la planta: "Hay un mercado negro estimulado por el Estado. La falta de investigación es culpa únicamente de Ciencia y Tecnología", afirmó el investigador superior del CONICET, Marcelo Rubinstein, en una jornada universitaria que trataba el tema. Uruguay tiene el marco legal más avanzado con respecto al cultivo: cada persona puede tener seis plantas en su casa. Sin embargo, la producción de aceite queda en manos de las farmacéuticas y el Estado. El potencial no es sólo médico, sino también económico. El antecedente más replicable para nuestro municipio es General Lamadrid, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Gobernado por "Cambiemos" (aunque la ordenanza fue apoyada por unanimidad de todos los bloques), la ciudad está en camino a convertirse en el primer municipio en "tolerar" el cultivo medicinal. Los fundadores de "Campana Se Planta" hablan sobre el potencial del aceite cannábico para mejorar la calidad de vida de las personas. Leyes obsoletas, enfermos en busca de respuestas e intereses económicos en juego. Corría el año 2013. Máximo Retamal (33) estaba en su trabajo desempeñando las tareas correspondientes cuando de repente en un mal movimiento quedó pegado a una caja de 380 voltios. La descarga eléctrica sobre su cuerpo no fue mortal, pero dejó una secuela que la medicina ortodoxa diagnostica como controlable pero incurable: la epilepsia refractaria. Ese tipo de epilepsia es muy agresiva, los medicamentos tienen poco efecto, los ataques son constantes y la vida del que la padece se ve totalmente trastocada. Maxi llegó a tener 120 ataques diarios y los médicos se habían quedado sin respuesta ante su problemática. Aunque aumentaran la dosis o cambiaran la marca, el resultado era el mismo. Todo cambió en el 2016, cuando Maxi conoció a Noelia (32), enfermera pero también conocedora de los límites de la medicina convencional: "Sabía que en la planta había una oportunidad". En medio de esa nueva búsqueda, en un viaje conocieron a Julián Desantis, experimentado activista por la legalización de la marihuana. La pareja le contó sobre la enfermedad de Maxi y Julián les regaló un aceite cannábico. La respuesta fue inmediata, con la aplicación del aceite la enfermedad de Maxi cedía. Cuando regresaron a Campana, se propusieron replicar lo que hacía Julián. Comenzaron a investigar el proceso de producción del aceite de marihuana y al poco tiempo fundaron "Campana Se Planta", organización sin fines de lucro que lucha por la legalización de la marihuana desde un activismo zonal: dan una botella de aceite cannábico a todo el que se comprometa a plantar en su casa. En costos, el valor del aceite equivale a un 10% de lo que salen las pastillas: "Con los talleres y los aceites cambiamos cabezas. Vienen ancianos a pedirnos aceites. Ahora plantan y antes pensaban que era algo malo", dice Maxi. Ninguno de los dos quedó indemne al conocimiento del producto: "Pasé a replantearme mi profesión. No puedo ser cómplice de la medicina oficial, me debo a la planta. Si yo en el hospital le cuento a una madre con el hijo enfermo que puede adquirir el aceite cannábico puedo ir presa. La condena es mayor que la de un violador y si tenés título te lo quitan", cuenta Noelia. Aunque su uso está parcialmente legalizado para ciertos casos, quienes tienen epilepsia refractaria sólo pueden acceder a un sólo tipo de aceite e importado, el de Charlotte. Una botella de botella de 30 ml, contiene aproximadamente 720 gotas, y en la Argentina cuesta alrededor de $ 13 mil. El problema es que como con las pastillas, el cuerpo después de un cierto tiempo desarrolla tolerancia con la cepa y hay que cambiar el tipo de planta para lograr el mismo efecto, haciendo que la ley quede obsoleta. Maxi explica: "En el cuerpo tenemos el sistema endocannabinoide que ayuda a mantener el equilibrio entre las distintas funciones del organismo. Cuando introducimos cannabis al organismo entra como llave a la cerradura. Podes fumar, comer o tomar aceite. La diferencia es que al fumar introducís gases como benceno o monóxido de carbono producto de una combustión incompleta. Esos gases pueden generar efectos no deseados. Con el aceite o de forma vaporizada no tenés esos efectos". "No hay efectos secundarios con el aceite ni tampoco efectos psicoactivos como cuando fumas", agrega Noelia, "lo peor que te puede pasar es que no te haga nada. Se recomienda que se vaya de menor a mayor porque al principio puede haber suba o baja de presión". Gran parte de estos conocimientos los obtuvieron gracias a reiterados encuentros que mantuvieron con el campanense Luis Acosta, Biólogo formado en el grupo de neurociencias de la UBA y en la universidad de Yale (EE.UU.) "El primer registro de uso terapéutico del cannabis tiene 5000 años. En China, el emperador Shennong dejó asentado en la farmacopea de la época que el cannabis era útil para tratar diferentes tipos de patologías, dolores articulares, artritis, artrosis y convulsiones", relata Acosta y sigue: "Se sabe que los cannabinoides modulan la actividad cerebral y que no existe dosis letal porque no afecta los centros que controlan la respiración ni la frecuencia cardiaca. La lista de sus beneficios es enorme, hoy estamos redescubriendo sus aplicaciones pero a comienzos del siglo XX llegó a ser uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial hasta que el prohibicionismo y la guerra contra las drogas los expulsó de todas las farmacopeas. Ya sea porque la medicina tradicional no da respuesta o porque es muy cara, la demanda del aceite está creciendo de forma exponencial. Esto abre un problema que evidencia la ausencia del Estado y un mercado negro de aceites que florece (con todos los inconvenientes que eso implica), poniendo en la clandestinidad a todas las personas que cultivan en sus hogares". Contabilizan alrededor de 900 personas a las que les entregaron el aceite de forma totalmente solidaria, personas que sufrían diversos padecimientos y que se encontraron con una respuesta que no hallaban en las farmacias: "El doctor Magdalena (médico neurólogo infantil, jefe de Neurofisiología y Epilepsia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (CABA), está a favor de todo esto. Dice que negarle al paciente el acceso a la planta es ir en contra del juramento hipocrático. El sistema cannabinoide se descubrió hace muchos años pero igual no se estudia en la facultad. Nosotros como pacientes tenemos que plantearle al médico que estudie. Hay médicos que van en contra de la presión del colegio de médicos porque vieron milagros a partir de la planta. Nosotros tuvimos una señora que los doctores le habían dado el alta para que muera en su casa y gracias al aceite ahora sigue vivita y coleando. Acá en Campana, Zárate y Lima veo mucha gente con cáncer. No soy de acá, pero sospecho que es por las fábricas. Hay madres con nenes de 5 años enfermos que nos piden ayuda", cuenta Noelia. "De 10 casos que tenemos, 6 son por cáncer", dice Maxi en tono solemne. El aceite y las cremas a base de marihuana ayudan a mitigar y muchas veces curar dolores crónicos corporales y migrañas pero también enfermedades complejas como la epilepsia y el cáncer: "Nosotros vemos todos los días las patologías, estudiamos caso por caso y vamos dando distintas cepas según cómo responden los pacientes. Podríamos colaborar con muchos doctores que seguro desconocen", reflexiona Maxi. Noelia sueña con un futuro diferente: "En Campana mediante el tratamiento a base del aceite de cannabis tenemos 6 casos donde se curó el cáncer y dos en los que los detuvo. También recomendamos quimio con cannabis porque así la quimio no va a ser tan cruenta. Queremos documentar estos casos porque creemos que esto nos va a llevar a la legalización. Hay mucho trabajo en las organizaciones, mucha evidencia que legitima lo que decimos. Hoy por esto nos encarcelan. Pedimos que esto se incluya como agenda de campaña. Habilitaría que se cultive en Campana con fines científicos para poder estudiarlo en la UTN. Tenemos como precedente las ciudades de Ayacuho y La Plata. Queremos un espacio donde podamos seguir desarrollando esto, poder estudiar algo con potencial de cura en la población. Podríamos ser un polo de investigación del cannabis. Pedimos que el Estado nos reconozca el trabajo hecho: le dedicamos todo el día". Dejando a un lado los prejuicios y abriéndonos a la evidencia, el aceite de marihuana da una respuesta efectiva a dolencias y enfermedades sin efectos secundarios y a un coste económico. Nos debemos la discusión sobre la penalización que tienen actualmente quienes la producen o enseñan sobre sus propiedades. Fomentar su investigación es clave, el saber nos puede llevar a un mundo más habitable para todos. Si alguien quiere acceder a un aceite puede por privado al muro de Facebook "Campana Se Planta".

Antes de conocer el aceite de marihuana, maxi -fundador de "Campana Se Planta"- llegó a experimentar hasta 120 ataques de epilepsia por día





Actualmente quienes reparten aceites o dan talleres sobre su producción, tienen penas mayores que los culpables de violación.



Santo Remedio

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: