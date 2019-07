La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/jul/2019 Herramientas, habilidades y acción







Laboratorio de desarrollo para profesionales y empresas Las empresas, emprendedores y profesionales buscamos el éxito de nuestros negocios a través de todos los caminos posibles. Si bien cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de problemáticas, también es verdad que perseguimos diferentes objetivos, por lo que el éxito no se define igual para todos. Los obstáculos son diferentes y suelen aparecerse en distintos niveles: el nivel de las relaciones, y el de la persona, conformando entre ambos lo que se llama la dimensión del proceso. Las personas somos el principal recurso de los procesos, a nivel individual y a través las relaciones, y si los procesos no son pensados como trabajo en equipo, no nos es posible la materialización de objetivos y resultados. Además es necesaria no solo una visión nítida, sino objetivos compartidos para provocar el compromiso necesario. Por lo general asociamos "éxito" al logro económico, aunque es necesario considerar el éxito en el nivel Ser, que es donde radica el sentido de autorrealización. Si las personas sentimos frustración nos resultará mas difícil ser efectivos en nuestras tareas, sin importar la jerarquia. ¿Cómo me gustaria que funcionaran las cosas en mi empresa o profesión? ¿Por qué no se manifiestan los resultados que busco? ¿Cómo me afecta el hecho de que no se cumplan? ¿Tengo claros los objetivos?¿Qué es lo que puede está fallando en cuanto al equipo de trabajo? ¿Qué puede estar fallando de mi parte, con mis proveedores? ¿Qué es lo que no estoy contemplando para que funcione? ¿De que manera estoy yo mismo… colaborando con situaciones y resultados desfavorables, pero que no logro darme cuenta, no logro verlo? Estas y muchas otras preguntas son las que hacen falta hacerse para despertar la conciencia, ampliar puntos de vista, desarrollar habilidades y trazar algunos planes de acción que lleven a la mejora y crecimiento del negocio. Desde la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana (JECAM) te invitamos a participar de nuestro ciclo mensual grupal, donde trabajamos en tiempo real una problemática aportada por los participantes, orientada a mejorar los procesos, y a plasmar un aprendizaje grupal entre los presentes. La misma inicia el Jueves 15 de Agosto a las 19hs en la ciudad de Campana, y ya está abierta la inscripción a participar, que incluye la presentación del espacio y metodología de trabajo. Para inscribirte, ingresá al siguiente link -> LabHabilidadesJecam.eventbrite.com.ar o ponete en contacto desde secretaria@jecam.com.ar Si estás esperando que se resuelvan los obstáculos que tenés, entonces este es el momento de venir y descubrir cómo salir de tu zona de confort. Te esperamos.

Herramientas, habilidades y acción

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: