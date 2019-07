Publicidad En esta oportunidad seguiremos con la serie de islas mediterráneas, puntualmente con Mykonos, una de las islas cícladas más conocidas de Grecia. Paisajes con casitas blancas sobre un fondo color turquesa del mar, puestas de sol espectaculares, aires mediterráneos, fiestas en la playa, una locura de alegría en cualquier punto donde se asomen. El arribo puede formalizarse por aire o por ferry. Atenas es la ciudad que se conecta con más frecuencia, pero muchas ciudades europeas tienen vuelos directos a la isla. La atmósfera es realmente fascinante, romántica y salvaje a la vez, esa mezcla bohemia con buen gusto, una realidad difícil de encontrar en otros destinos. Callejuelas con sus pintorescas casas, molinos de viento todavía en funcionamiento, atardeceres que quedarán grabados a fuego, todo esto sintetiza a la isla…pero vayamos al grano de lo que hay para conocer. El casco antiguo de Mykonos les llamará la atención por sus casas pintadas de cal. Recomendamos que se pierdan por sus callecitas para descubrir rincones diferentes y alguno de los lugares más hermosos de la ciudad. Las calles angostas y laberínticas están llenas de negocios de todo tipo: desde tiendas con productos típicos hasta boutiques de marcas conocidas. Los turistas se pasean encantados admirando las fachadas blancas de las casitas de arquitectura típica de las islas Cícladas, en las que se refleja el sol y donde los balcones están casi siempre adornados por hermosas flores. Cerca de su pequeño puerto está el casco antiguo, se encuentran los barcos pesqueros de los habitantes de Mykonos Town, hoy mezclados con los yates de lujo de visitantes italianos en su mayoría. Desde allí salen barcos pequeños que pueden llevarlos a diferentes puntos de la isla y a la isla de Delos. En el puerto también se concentran algunos de los mejores restaurantes de la isla, con vistas al mar, donde pueden degustar los platos típicos de la gastronomía griega y sus deliciosos vinos. La Pequeña Venecia de Mykonos es una de las zonas más bellas y más fotografiadas de la isla. También es conocida como Alevkandra. En griego "levkanoun" quiere decir "lavar" y en esta zona las mujeres lavaban la ropa. Se encuentra en la parte baja de la capital y su belleza se debe al conjunto de casas construidas sobre el agua, como en Venecia. Contemplar la ciudad desde acá o una puesta de sol, no tiene precio, de hecho se construían así porque en el pasado los sótanos de las casas se usaban como depósitos de los botines piratas. Se trata de casas del siglo XVIII de dos o tres plantas y balcones de madera de colores que miran al mar. Muchos turistas buscan un alojamiento en este hermoso barrio para disfrutar de las vistas al mar, del ambiente y de su buena situación, cerca de muchos de los lugares más visitados. Actualmente, el barrio se ha extendido hacia la zona de Kastro, y en los bajos de muchas de estas casas se encuentran algunos de los bares más visitados de la isla, así como galerías de arte en la que exponen artistas foráneos que viven en Mykonos. No muy lejos de la pequeña Venecia se encuentra la plaza central de la capital, la catedral de Mykonos y una iglesia católica muy antigua. Los atardeceres son imprescindibles. Uno de los mejores lugares para vivir este momento son los balcones o los bares de la Pequeña Venecia, ya que desde ahí puede verse cómo el sol tiñe de colores rosados y violetas el mar y el casco antiguo de la ciudad. Los molinos son todo un símbolo de Mykonos. Desde lo alto de la colina, hay unas vistas espectaculares de la capital. Estos molinos de viento de Mikonos forman parte del paisaje y constituyen ya un símbolo de la isla. Están en la zona alta del barrio de Mykonos Town (Chora), en un gran mirador con vistas al mar y a la hermosa zona vieja de casas blancas, la pequeña Venecia. Pero también hay molinos en Alevkantra (la pequeña Venecia de Mykonos) y en el pueblo de Ano Mera, que está a 8 kilómetros de Mykonos. La isla de Mikonos con unas 400 iglesias, entre las que destacan la iglesia de la Virgen Paraportiani, la catedral…En el pueblo de Lino, al sur de la isla, se encuentran las ruinas de Portes. Las playas son maravillas naturales, uno de los mayores atractivos de la isla del Mar Egeo. Miles de turistas disfrutan a lo largo de todo el año del sol y, sobre todo, de la vida nocturna, ya que las playas son también lugares donde se organizan fiestas; en muchos casos se convierten en auténticas discotecas al aire libre. De Platis Yalos, un pueblo situado cerca de la capital de Mykonos, salen todos los días (sobre todo en temporada alta) barquitos hacia todas las playas de la isla. Hay playas para todos los gustos: playas para ir de fiesta, otras para disfrutar del sol y de un buen baño, pero la fiesta también se encuentra en la capital de Mykonos, Chora, en donde hay zonas de discotecas, bares y pubs. Delos es una de las islas griegas más pequeñas. Se encuentra al suroeste de Mykonos y de su puerto salen barcos que conectan ambas islas. Importante santuario griego, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la riqueza de los yacimientos arqueológicos. Por toda la isla de Delos podrán encontrar vestigios de ese pasado glorioso y muchos sitios arqueológicos como los tres Templos de Apolo, el Camino de los Leones. También posee un museo en donde se exponen muchos de los hallazgos arqueológicos. Por último, los pelícanos son un elemento que les llamará la atención en la isla. Los verán por el puerto, por las callejuelas…es una curiosidad y ya son todo un símbolo. Lo más sorprendente es que se mueven entre los habitantes de la isla y los visitantes sin ningún miedo. No duden en fotografiarse con ellos, ya que los encontrarán paseando por las callecitas de cualquier rincón del pueblo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Islas Cicladas - Mykonos

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: