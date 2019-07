Romano: "Es hora de que Campana recupere el rumbo"

Romano impulsa la creación de un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para la Ciudad.

El Doctor Rubén Romano, candidato a Intendente del Frente de Todos, habló tras la convocatoria realizada ante más de 200 profesionales, donde llamó a pensar un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para la Ciudad. "Los mejores hombres y mujeres de Campana están preparados para pensar y desarrollar todas las soluciones que requiere nuestra Ciudad", aseguró. Tras el evento de presentación de los equipos técnicos que trabajan ya en el diseño de proyectos en diversos ámbitos como salud, educación, empleo, desarrollo urbano y social, cultura, producción y empleo, entre otros, el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, charló con la prensa y se refirió a la convocatoria. Allí, el principal referente de la oposición se mostró "muy feliz y muy acompañado con semejante convocatoria. Siento que el respaldo a este proyecto crece día a día, y es porque es un proyecto auténtico y honesto. Pensado desde Campana y para Campana, donde los vecinos son protagonistas del diseño de la Ciudad que queremos, y no quedarnos más a la espera de lo que un comando de Gobierno a distancia dispone para nuestras vidas". El candidato evitó cuestionamientos sobre las acciones del Gobierno Municipal. "No podemos discutir las obras, porque siempre que se hagan, y dejen un beneficio para los vecinos, sirven. Por eso insistimos con que no hay que frenar la obra pública, sino mejorarla. Si miramos bien, el Municipio priorizó las obras estéticas por sobre las estratégicas. Embelleció la Av. Rocca, algunas plazas, puso Wi Fi en algunas de éstas. Pero lamentablemente no resolvió ninguno de los problemas estructurales de la Ciudad, dejó a muchos barrios en estado de abandono, y por sobre todas las cosas, no estuvo a la altura de las circunstancias para acompañar a la gente ante la crisis. Debemos dejar de priorizar inversiones millonarias pero estéticas, y apostar a multiplicar obras verdaderas, duraderas y de las que el vecino se sienta orgulloso". Respecto a esto, Romano aseguró que "lamentablemente, el Intendente intentó con estas acciones, llenando de globos y luces la Ciudad, esconder la gran cantidad de pobres que deja su Gobierno, los desempleados y las empresas cerradas. No alzó la voz para defendernos al iniciarse las obras para el nuevo peaje en la Ruta 6, y en muchas de sus propuestas como lo son la Costanera o el cambio de zonificación del predio lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ex Reserva de Otamendi, priorizó los negociados por sobre el bien común. Creo que ha sido un Gobierno que durante cuatro años se encargó de maquillar a la Ciudad, pero que de cara al futuro de nuestro País y de nuestra Provincia, es hora de que Campana recupere el rumbo y vuelva a definirse como una ciudad pujante, productiva, y en la cual se desarrolle su gente principalmente". Luego del evento que protagonizara junto a destacados profesionales campanenses, el candidato a Intendente del Frente de Todos aseguró: "Los mejores hombres y mujeres de Campana están preparados para pensar y desarrollar todas las soluciones que requiere nuestra Ciudad, y esa es la clave. Poner no solo el conocimiento, sino el amor por el lugar en donde vivimos. Les puedo asegurar a mis vecinos que la que viene será una gestión de puertas abiertas, donde puedan encontrarse conmigo y con mis funcionarios no solo en el Palacio Municipal, sino en cualquier esquina, o en un comercio. No pienso dejar de ser quien soy, de ser ese médico que muchos conocen y que gracias a su profesión pudo ayudar a mucha gente. Hoy, a través de la política, encuentro nuevas herramientas para ponerme al servicio de las personas. Solo espero poder tener la oportunidad de cumplir con este sueño y este desafío, que será sin dudas el más importante de mi vida" cerró Romano.

La presentación fue el puntapié inicial del trabajo de los equipos técnicos.





Profesionales de distintos ámbitos fueron parte de la convocatoria.





El candidato recibe el saludo del Arq. Jorge Bader, invitado a la presentación.





Lía Fernpandez se refirió a la situación de la educación tanto en la Ciudad como en la Provincia.

Romano: "Es hora de que Campana recupere el rumbo"

