Axel Cantlon: "propondremos la construcción de senderos aeróbicos y bicisendas"

El precandidato a Intendente por el vecinalismo dentro de Alternativa Federal señaló su propuesta para el fomento del deporte y de la salud. "Proponemos crear diferentes senderos aeróbicos y bicisendas que permitan el desarrollo de estos deportes, pero también que nos aseguren la posibilidad de transportarnos por nuestra ciudad en forma segura con métodos alternativos al transporte convencional", explicó Cantlon. "Por otra parte los deportistas de Campana no poseen un espacio para entrenamiento en diferentes especialidades, ni para desarrollar actividades aeróbicas, a pesar de que muchos deportistas compiten a nivel nacional e internacional representando a la Ciudad". "Este años presentamos en el Concejo Delibertante una propuesta para la construcción de un espacio destinado a las actividades deportivas, tales como el entrenamiento en ciclismo y diferentes actividades aeróbicas". "Muchos deportistas no poseen los recursos o el tiempo necesarios para trasladarse a centros polideportivos de otras ciudades. En el caso de los ciclistas la necesidad es más apremiante, ya que tienen prohibido circular en bicicleta por autopista y ruta, y en colectoras son frecuentemente víctimas de robos de sus equipos". "En el mismo predio se pueden incluir espacios destinados a caminatas y otras actividades aeróbicas. Además se podría utilizar el predio y alrededores para competencias deportivas y festivales con ferias durante todo un día con asistencia de deportistas de otras localidades, como se viene realizando en muchas localidades de la provincia, promoviéndose de esta forma el turismo". "Existen espacios disponibles que cuentan con la extensión de alrededor de los 800 metros de necesarios; por ejemplo, se pueden nombrar el predio donde estuvo ubicado el Derby, los cercanos a Puerto Nuevo, o los situados en adyacencias de Rotonda Las Acacias donde estuvo ubicado el Autódromo". "Por otro lado la construcción de bicisendas permitirá fomentar los medios de transporte no convencionales que permitan mejorar la circulación en la ciudad y que fomenten las prácticas saludables", concluyó Cantlon.



Axel Cantlon: "propondremos la construcción de senderos aeróbicos y bicisendas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: