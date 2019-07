Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 28/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 28/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

INFLACIÓN El director de la consultora Estudio Eco Go, Federico Furiase, estimó ayer que la inflación de julio se ubicará en 2,2%; mientras pronosticó que las PASO marcarán el rumbo de las variables financieras del país. Luego de que el dólar finalizara la semana con una suba acumulada de 90 centavos y cerrara a $44,51, el economista evaluó que en la city porteña hubo un "desarme precautorio" de carteras y consideró que ello se dio "sobre todo por parte de fondos del exterior". "Las PASO van a ser un gran termómetro de la incertidumbre política, que es lo que va a dominar tanto a las variables financieras como a la economía", afirmó. CRISTINA EN MENDOZA La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, sostuvo ayer en un acto en la provincia de Mendoza que "todo con esta gente es invisible, hasta la comida", al cuestionar la política de "Precios Esenciales" del Gobierno y la polémica por su frase sobre marcas "pindonga" y "cuchiflito". La ex presidenta subrayó que el Gobierno "recicló" el programa "Precios Cuidados" con el nombre "Precios Esenciales" pero criticó que hubiera "faltantes" de los productos incluidos en ese plan y señaló: "Será por eso que decía El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Todo con esta gente es invisible, hasta la comida". MACRI EN TECNÓPOLIS A dos semanas de las elecciones primarias, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer con los gamers más destacados de la Argentina en el predio de Tecnópolis, para luego encabezar en una sede sindical la primera "acción nacional de Defensores del Cambio", la modalidad de campaña que reemplazó a los timbreos. El encuentro del mandatario con los jóvenes jugadores de videojuegos se llevó a cabo en el marco del primer festival "Goals Play", a donde concurrió acompañado por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. NIELSEN CRÍTICO El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo ayer que la Argentina tiene una "economía financiera", un esquema al cual criticó por entender que es como "un perro corriéndose la cola". El economista cercano al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, recomendó "generar recursos fiscales para bajar los impuestos distorsivos". "Eso en sí mismo, en la Argentina, es una revolución", destacó en diálogo con Radio Cultura. El ex funcionario cuestionó que el Gobierno puso en marcha una "economía financiera" a la cual comparó con "un perro corriéndose la cola". LAVAGNA CREE EN LA GENTE El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó que la ciudadanía "no mira los mercados, sino los supermercados", por lo que consideró que los que hablan de eso durante la campaña "viven en un tupper". "La gente sabe. No mira los mercados, mira los supermercados. Los que hablan de los mercados viven en un tupper", sostuvo el ex ministro de Economía. Lavagna reiteró que "lo que importa es el futuro" y las opciones del oficialismo y el kirchnerismo se dividen entre "el pasado que es Cristina (Kirchner) y el presente, que es (Mauricio) Macri". "Ninguno de los dos nos gusta. Lo que viene es el futuro, que somos nosotros.

