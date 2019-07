Serían más de 3 mil los desocupados de UOCRA

El lanzamiento de esa obra que ya lleva 4 años cajoneada, dinamizaría económicamente a varios sectores de nuestra ciudad y de la región", señala sobre la Central Termoeléctrica Gral. Belgrano 2. La candidata a Concejal, Georgina López, y a Diputada Provincial, Soledad Alonso, ambas surgidas de la actividad gremial, hablan de falta de sensibilidad y voluntad política.

"En una sola obra, la de la refinería Axion, hemos perdido 800 puestos de trabajo y sumando… de acá hasta abril, van a caer otros 800 puestos más. Nuestra queja es que el poder político local, provincial y nacional no tiene ningún proyecto en carpeta que absorba esa mano de obra en lo que queda del año. Por eso insistimos con la Central Termoeléctrica Gral. Belgrano 2, una obra adjudicada en el 2015. Y no sólo hablo de trabajadores de la UOCRA. El lanzamiento de esa obra que ya lleva 4 años cajoneada, dinamizaría económicamente a varios sectores de nuestra ciudad y de la región. Hoy, la UOCRA contabiliza 3000 afiliados sin trabajo, 75% de ellos vecinos de Campana", señala Oscar Villareal, en relación al petitorio presentado esta semana en el Concejo Deliberante de Campana, abogando por la puesta en marcha de las obras de la Central Termoeléctrica Gral. Belgrano 2.

"No vi nada igual -continuó- en términos de desocupación, a esta velocidad. Claro, vivimos la crisis del 2001, pero se fue dando paulatinamente, en una pendiente que duró 6 u 8 años. Acá estamos hablando de algo similar a aquello, pero en sólo 3 años y medio, y golpeando particularmente a los más vulnerables. Por encima del dirigente de la construcción, opino desde el sentido común: Abella es el intendente de Campana. Llegó a través del PRO, se formó en la coalición Cambiemos, que es la misma coalición gobernando la provincia y el país. De hecho, tanto Macri como Vidal han venido varias veces a Campana en estos tres años y medio. Entonces, Abella tiene llegada y tiene que interceder. Nosotros recordamos que en otras gestiones municipales, cuando había una realidad en Campana, más allá del color político, los intendentes se ponían al frente del problema. A este Intendente lo veo ponerse al frente de muchas fotos, por cualquier cosa, por pequeña que sea, pero a lo largo de su mandato no lo he visto ponerse al frente de este tema y tratar de resolverlo. Ya sea por fuentes de trabajo que se cierran, o proyectos como el de la Termo, que tienen la posibilidad de arrancar de forma inmediata. A mí no me importa que estemos debatiendo en espacios distintos. Pero quiero ver al Intendente de Campana, una localidad de matriz industrial, peleando por una fuente de trabajo como lo es la General Belgrano 2".

"No se condice -señaló Soledad Alonso, candidata de nuestra ciudad a Diputada Provincial por Frente de Todos - la deuda externa contraída durante este gobierno en términos de inversión productiva, y la generación de puestos de trabajo. Campana, que siempre se dijo que era una isla en términos de mano de obra ocupada, hoy es reflejo de la provincia de Vidal y del país de Macri. Sin ir más lejos, nosotros, en la ANSES, hemos perdido 1000 puestos de trabajo. Y si acá en Campana, tenemos un intendente que no se preocupa por el empleo de los vecinos de Campana, es evidente lo que decimos siempre: Abella es Vidal, y es Macri. Si sigue gobernando, y no viene otro intendente como Rubén Romano a volver a poner en marcha el círculo virtuoso de las inversiones, de la industria, de preocuparse por los vecinos y las vecinas, evidentemente en 4 años más no van a ser solo más de 4000 desocupados sólo en la UOCRA, sino que ola expansiva de este ajuste le va a pegar a varios miles en la ciudad".

"A esta altura - agregó la candidata a concejal por el mismo espacio, e integrante del gremio bancario Georgina López- está muy claro que Abella no tiene voluntad de arreglar este conflicto que todos vemos venir. Creo que Abella no hace nada porque está alineado al pensamiento de Cambiemos, sin medir las consecuencias de su silencio. Y si esto no termina de detonar la ciudad, es por la contención que hacemos los sindicatos y los movimientos sociales. Hablamos de gente desocupada que está pensando si hoy va a comer o no. Los sindicatos en Campana hacemos ese esfuerzo, pero si la mano del Estado no acompaña en trabajar para revertir la situación, se hace muy cuesta arriba. La Central Termoeléctrica está adjudicada desde 2015, pero ya es evidente que no se pone en marcha la obra por falta de voluntad política. Acá se trata de tener un poco de sensibilidad y empatía, y este gobierno local no la tiene".

"Voluntad y recursos puestos donde hace falta para no dejar tirada a la gente, como pasa en otros municipios donde gobierna un intendente de la línea nacional y popular como puede ser Nardini en Islas Malvinas, Zabaleta en Hurlingham, Zamora en Tigre y otros. Acá tenemos una Municipalidad absolutamente vacía, que por ahí llega con asfalto al barrio y no está mal, pero no entiende lo que está pasando. Y por eso no contiene ni atiende los problemas urgentes de los vecinos. El asfalto no se come. Y hoy hay cada vez más gente que necesita un trabajo y llevar un plato de comida a su hogar", concluyó Alonso.