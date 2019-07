El peronismo de Campana homenajeó a Eva Perón

Fue con un acto realizado en la plaza principal y del que participaron sus máximos referentes. El peronismo de Campana homenajeó este viernes a Eva Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de la exprimera dama. De la ceremonia llevada a cabo en la plaza Eduardo Costa participaron autoridades del Partido Justicialista, varios de los precandidatos del Frente de Todos, concejales, militantes justicia-listas, gremialistas y trabajadores. El acción principal de la jornada estuvo integrada únicamente por mujeres y consistió en una marcha desde la explanada del Palacio Municipal hasta el busto de Eva Perón ubicado a pocos metros del mástil de la Bandera Nacional. A los pies del busto, la artista Lara Carrara dibujó la imagen de Eva Perón, a cuyo alrededor se depositaron las flores blancas que las mujeres peronistas llevaron consigo. "(Eva) fue una gran mujer que quiso a ese hombre, que fue Juan Domingo Perón, una mujer luchadora que trabajó siempre para sus descamisados. Queridas compañeras, agradezco todo lo que hicimos, es una satisfacción", expresó la exintendenta municipal y precandidata a concejal Stella Maris Giroldi. Por su parte, el precandidato a intendente Rubén Romano afirmó que "sin dudas Evita representa en el pueblo argentino algo que es un muy difícil de describir, un sentimiento que se arrastra a través de tiempo y que a pesar de todas las maldades que se dijeron de ella, no deja de renacer día a día en cada acto de un trabajador, de un estudiante que lucha por un derecho o de una mujer que lucha por los suyos, está vivo el espíritu de Evita". "Para mi, Evita es un ejemplo de dedicación, de compromiso con el pueblo, fundamentalmente la gran virtud de Evita fue no haber olvidado nunca su origen, y esa es una de las condiciones más importantes que no podemos perder", subrayó el concejal. Mujeres peronistas leyeron fragmentos de distintos discursos pronunciados por Eva Perón a lo largo de su vida. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952 producto de un avanzado cáncer de cuello uterino. Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.

