Tu trabajo en todas las plataformas

CONTACTO Pagina Web: www.somosmdl.com Email: hola@somosmdl.com Teléfono: (03489) 15-568194 Matías de la Llera cuenta su visión de las redes sociales. Hoy es dueño de su propia Agencia Digital y el próximo mes comienza con charlas en el Espacio MDL. "La idea de esta agencia es poder enseñar y ayudar a los negocios y/o emprendedores de la ciudad", adelanta. Actualmente es de público conocimiento que la presencia en línea de cualquier tipo de negocio ya no es una opción, sino más bien ¡una necesidad! Días atrás el joven campanense Matías de la Llera (25) inauguró su Agencia Digital con su Espacio MDL en la ciudad. "Mentiría si digo que nunca imaginé esto. Siempre lo soñé, con tanta fuerza que lo logré", expresó en sus redes sociales. Después de cuatro años de estar inserto en el mundo del Marketing Digital y del Diseño Web inauguró su propia oficina. "Quería lograr un lugar cómodo, no solo para mí sino para las personas que trabajan conmigo o quienes vengan a Espacio MDL. Es una satisfacción increíble", asegura en diálogo con La Auténtica Defensa. De la Llera recuerda sus comienzos relacionados a Internet cuando su madre le regaló la primera computadora a los 15 años. Luego su paso por la empresa Tecmaco hasta que decidió "despegar" de forma personal. "MDL empezó a tener más seriedad, más clientes. Me formé con cursos, viendo videos de Youtube, y mucho prueba y error con las distintas plataformas. Siento que hoy hay un gran potencial en Internet que no está siendo bien explotado por muchos y es muy importante que se le de uso así que por eso es la idea tanto de la Agencia como de Espacio MDL poder enseñar y ayudar a los negocios y/o emprendedores de la ciudad y que aprendan a usar estas herramientas". "Siempre les digo a mis clientes que su negocio debe aparecer cuando sus potenciales clientes los busquen en Google, cuando miren un vídeo en Youtube, cuando estén visitando algún sitio web, y cuando estén navegando por las Redes". El lugar ubicado en Alberdi 817 entre Avenida Varela y San Martín tiene dos plantas; abajo funciona como oficina y arriba se encuentra el "Espacio MDL"; "disponible para quienes quieran dar capacitaciones, charlas, talleres, cursos y/o presentar un proyecto. No solo tiene que ser referido a lo Digital, quien tenga ganas de hacer algo, me interesa que la persona sepa y le apasione lo que hace, de ahí salen las ganas de enseñar y dar a conocer lo que sabe", agrega. El lugar cuenta con capacidad para 15/20 personas, proyector desplegable de 100", Internet de alta velocidad y servicio de café. En relación a su trabajo comenta "en MDL brindamos todos los servicios que complementan a una buena estrategia Digital, desde el diseño de Marca, la creación de una página web (adaptable a dispositivos móviles), hasta toda la gestión de las Campañas publicitarias tanto en Google como en Facebook, Instagram, y Linkedin Ads. Indago lo que quiere el cliente, no nos enfocamos en un rubro específico. Hay que tener contento al cliente porque es una gran fuente de laburo, el mejor marketing es la recomendación". Tengo clientes del Interior de Capital Federal y de provincias como Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Nuestra página Web se posicionó muy bien el interior". La agencia tiene como punto de excelencia que son socios Partners de Google. "Nos dieron una placa a principio de año que eso certifica nuestra experiencia en la creación de campañas en Google, por lo menos una vez por mes tenemos que ir a las oficinas en Capital Federal a actualizarnos de todas las plataformas", cuenta orgulloso Matías. Se define como "detallista, emprendedor nato e inquieto, siempre con más ganas de seguir creciendo acompañado de gente maravillosa". Vive su presente feliz con la compañía de su familia, amigos y de su novia quien trabaja en el lugar junto a él. "Se está haciendo bastante ruido en la Ciudad, nuevos contactos y reuniones con potenciales clientes. Cada negocio tiene su forma, su lugar y dónde estar en Internet. Lo bueno es que no tengo barreras". En diez años se imagina "en una empresa mucho más grande y expandido". "Hoy en día, tener presencia digital es fundamental porque conecta a tu marca con tu público objetivo y puede destacarte entre tanta competencia", cierra.

Matías de la Llera hoy es dueño de su propia Agencia Digital y el próximo mes comienza con charlas en el Espacio MDL.





Familia y amigos acompañaron en la inauguración de la nueva Agencia.



Tu trabajo en todas las plataformas

