Esta semana tuve la oportunidad de escuchar la opinión de un colega sobre la situación de la Planificación territorial en Campana. En la visión planteada se reconoce la falta de jerarquía en el área de Planeamiento del municipio y como correlato la falta de un plan ordenado de desarrollo, situación que según mi opinión, nos lleva a la crisis recurrente de reclamar modificaciones a la medida del solicitante sin tener un eje de conducta trazado respecto de lo que pretendemos como ciudad. Este planteo que fue de alguna forma un poco más extenso en esencia define la realidad de lo que vengo exponiendo en estas columnas desde hace 3 años. Las palabras a las que hago referencia corresponden a expresiones vertidas por el colega Arquitecto Roca, quien definió en una apretada síntesis la problemática con la que nos toca lidiar en una ciudad donde, en mi visión, el desarrollo es según la circunstancia y la conveniencia de los intereses que predominan por sobre los criterios sociales comunes. Una parte de la explicación apunto a reconocer que es necesario reformular el Plan Estratégico Campana. Y sobre esto creo que es importante hacer algunas aclaraciones o al menos algunas observaciones. El Plan Estratégico fue un hecho político y social de carácter central, de una magnitud desconocida para nuestra sociedad y con una proporción y una dinámica increíble. Más allá de la calidad de sus resultados que a la luz de los hechos y en la distancia pueden tener alguna observación, lo metodológico y lo instrumental fueron de un valor superior. El hecho más destacado de aquel evento fue la construcción de un consenso participado y la generación de los nuevos imaginarios sociales a partir de una definición colectiva de la imagen de ciudad y sociedad donde pretendíamos vivir. Una parte de esta cuestión tuvo necesariamente que ver con la infaltable catarsis pública a partir de la crítica que nosotros mismos nos hicimos respecto de nuestras faltas e incongruencias, y de ello también me hago cargo personal ya que, en el área de planeamiento en los talleres de debate, fui el mayor autocrítico de mis propios conceptos vertidos en la primera versión de nuestro Código de Planeamiento urbano. Lo cierto es que, en virtud de ese análisis conjunto, arribamos a conclusiones que nos permitieron definir proyectos urbanos, tal como recuerdo siempre, por ejemplo, el camino del pie del barranco, entre otras cuestiones como la redefinición de nuestra costa en función del futuro transito fluvial derivado de la creación de la Hidrovía, y la descentralización del puerto de Buenos Aires. Muchas veces he oído en estos casi 40 años de ejercicio de la profesión que los estudios técnicos están condenados a perpetuarse en finísimos tomos encuadernados en imponentes bibliotecas olvidadas. Y también en muchas circunstancias me ha tocado corroborar esta aseveración. El Plan estratégico revive cíclicamente como una base conceptual en nuestra ciudad, y hoy más que nunca es de lectura obligada frente a los avances sobre el territorio. Si hacemos un repaso de lo establecido en la caracterización territorial, en la parte analítica del texto del Plan, vamos a encontrar correctamente manifestados los ejes de crecimiento y desarrollo de nuestro partido incluso la caracterización de las zona indeterminadas en su evolución esperada, precisamente por la suma de irregulares usos y sectores no tipificados como sucede con la Ruta 6, hecho que se confirma en la sucesión poco clara de usos urbanos, industriales menores, de logística, industriales mayores o de servicios penitenciarios. Solo basta con releer el Plan Estratégico para entender que esa base de razonamiento colectivo nos sirve para repensar contenidos y actualizar postulados, para replantear los posibles proyectos urbanos y avanzar hacia un futuro. La condición más importante que puso de manifiesto el ejercicio del debate y la generación de consensos en la formulación del Plan fue la puesta sobre la mesa del concepto sistémico en la cuestión territorial ya que todos los participantes, desde cualquier lugar que se hubieran involucrado, demostraron el compromiso y la interrelación de cada área con las demás áreas de pensamiento social y urbanístico. Al planteo de si es necesario reformularlo y actualizarlo, la respuesta es sí, pero acá es donde quiero recalcar los conceptos que planteó el Arquitecto Roca y donde creo está el meollo de la cuestión para que el plan no sea algo más de letra dormida. La revisión de una estrategia de acción es exitosa no solo cuando es dinámica, cíclica o continúa, sino cuando se acompaña de una estrategia ejecutiva concomitante. Y aquí es donde viene a cuento lo que siempre digo y quiero repetir. Sin un área de Planeamiento jerarquizada, sin un cuerpo de analistas formados, sin un Concejo Urbano Ambiental independiente y calificado, y sin una voluntad política firme para darle al organismo ejecutor las herramientas y el apoyo operativo, ningún plan es nada más que un buen ejercicio intelectual. El plan del ensanche de París fue un éxito porque el Barón Haussman como prefecto de la ciudad decidió que no había otras alternativas que ejecutarlo. El debate sobre la ciudad construye un esquema de expectativas que responden a lo que la sociedad necesita, que no necesariamente es concurrente, con lo que el gobernante cree que la sociedad necesita. Por mejor que sea el voluntarismo político la lectura de la necesidad social solo se alimenta de la participación activa. Y dar respuesta a esa participación a través de los consensos es la única herramienta para la definitiva erradicación de las demagogias o los caprichos de los gobiernos circunstanciales. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

