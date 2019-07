Silvina Cotignola

Aun son múltiples los segmentos de personas que pudiendo tener esta clase de beneficio, no la poseen, básicamente por desconocimiento. Una asignación familiar es una suma que el ANSES paga ante diferentes circunstancias de la vida de una persona, por ejemplo: casamiento, embarazo, nacimiento o adopción de un hijo, escolaridad de los hijos tengan o no estos alguna discapacidad acreditada. Concretamente aludiré a la asignación por hijo con discapacidad. Este tipo de beneficio puede percibirse durante toda la vida de ese hijo, independientemente a la edad de aquel. Por tanto, podrá cobrarse inclusive cuando el hijo hubiere cumplido los 18 años. Sí, será indispensable, comprobar la discapacidad del hijo mediante la aportación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que deberá encontrarse vigente al momento de su presentación. Si el monto de la remuneración aumentara nunca se dejará de cobrar la misma, ya que para la percepción de esta, no existe limite salarial. Tampoco se dejara de percibir dicha asignación, cuando se estuviere percibiendo la prestación por desempleo. Si el trabajador tuviere dos trabajos diferentes, percibirá la asignación también. Pero sólo podrá cobrar respecto a uno de ambos empleos, es decir, en aquel donde se tenga mayor antigüedad. Es dable recordar, que este tipo de beneficio es inembargable, ya que poseen carácter alimentario. De igual modo, debe aclararse, que tampoco se tributa ningún impuesto por la percepción de dicha asignación. Y finalmente, hay que aclarar que el monto de esta asignación no se computará para el cálculo del aguinaldo (sueldo anual complementario) ni tampoco para el de las indemnizaciones por despido, accidente o cualquier otra categoría de crédito correspondiente al dependiente. En relación a los trabajadores sujetos al régimen del monotributo, también podrán percibir este tipo de beneficios de la seguridad social. Para ello deben tener sus pagos al día. Así mismo, es importante saber, que para poder ser acreedor de este tipo de asignaciones familiares, no hay que pertenecer a ninguna categoría en particular, pues todas ellas dan derecho al beneficio. Cuando en el grupo familiar hubieren dos trabajadores monotributistas, solo podrá percibir dicha asignación por hijo con discapacidad, quien tuviere la categoría más alta de ambos padres. Vale reiterar, que este tipo de asignación familiar, asignación por hijo con discapacidad, no expira con la mayoría de edad en aquellos que se encuentren en situación de discapacidad debidamente acreditada con el aludido C.U.D. Finalmente creo conveniente aclarar, que el presente beneficio está dirigido exclusivamente a: 1- Trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados. 2- Titulares de la prestación de desempleo. 3- Titulares de una prestación de la aseguradora de riesgo de trabajo. 4- Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del atlántico sur. 5- Trabajadores de temporadas en relación de dependencia que se encontraren con reserva de puesto de trabajo a mes completo y que no perciban ninguna suma de dinero durante ese periodo. 6- Monotributistas. 7- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Debe recordarse, que estas asignaciones solo se abonarán a uno de los padres, nunca a los dos. Para gestionar la misma, se necesitara contar con la información del titular y de su grupo familiar. Que se encuentre registrada en la base de datos del ANSES. Así mismo, tener presente que los ingresos del grupo familiar deben encontrarse dentro de los topes mínimos y máximos vigentes, tanto en el individual como del grupo familiar. La única excepción a dicha regla está dada por la categoría de hijo con discapacidad. Habrá que presentar la documentación solicitada en la cartilla asignación familiar hijo con discapacidad. Así mismo, deberá estar vigente la autorización por discapacidad emitida por el ANSES. A la luz de la revista pasada, advertirán que aun son múltiples los segmentos de personas que pudiendo tener esta clase de asignación familiar, no la poseen, básicamente por desconocimiento. Pues entonces, ante la difícil situación que en estos tiempos toca atravesar a familias con miembros en situación de discapacidad, viene más que bien echar mano de beneficios legítimos e instituidos por la ley. Por eso vuelvo a invitarlos a "Ejercer sus Derechos por que su Ejercicio no Constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Discapacidad:

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Por Silvina Cotignola

