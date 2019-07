El Teatro La Rosa ofrece dos shows para la segunda semana de vacaciones

Este lunes a las 16 horas llega "El Show de la Vaca Lola" mientras que el jueves se presenta "Masha y el Oso". Las entradas ya están disponibles. Para disfrutar la segunda semana de las vacaciones de invierno el Teatro La Rosa (Sivori 916) ofrece dos espectáculos. Este lunes 29 de julio a las 16 horas llega "El Show de la Vaca Lola". Un show en Vivo junto a todos sus amigos de la granja para bailar y divertirse en familia. Un show multimedia con una vistosa escenografía, vestuarios muy coloridos y una historia que te atrapará de principio a fin. TOTO, un granjero divertido y muy histriónico, quedará a cargo de la granja de su tío, al cuidado de sus animales, pero no tendrá una tarde tranquila, vivirá junto a los personajes de la granja, aventuras y enredos que te harán pasar una gran tarde en familia. ¿Qué pasaría si LA VACA, la protagonista principal del show desaparece? ¿Podrán encontrarla? TOTO junto a todos sus amigos de la granja, el chancho, la ardilla, la rana, la gallina, el pollito deberán resolver este problema en una tarde divertidísima, antes que llegue su tío. Un show con las más reconocidas y clásicas canciones de ayer, de hoy y de siempre…La Vaca Lola, en la granja de mi tío, Señora Vaca, La Gallina Turuleca, La Vaca Lechera, Cucu cantaba la Rana y muchas más… Un show imponente desde lo visual y musical que recorrerá el país para que todos los más chiquitos, los medianos y los grandotes puedan bailar y cantar juntos durante una hora y cuarto a pura diversión. Por último el 1º de agosto a las 16 horas llega "Masha y el Oso". Masha y su gran amigo Oso reciben la vista de "El cazador de estrellas": un personaje circense que dice tener el circo más grande del mundo y que está desesperado buscando a una nueva estrella para hacerla brillar y viajar por el mundo entero! Todos los animales del bosque se presentan al casting. El cazador da su veredicto y resulta que Oso será la nueva estrella! Todos festejan menos Masha quien se da cuenta que extrañará mucho a su gran amigo. Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos… Pero lo que nadie sabe es que el cazador de talentos no es más que un simple cazador de osos! Y que su único plan es atrapar a Oso y venderlo a un zoológico donde maltratan a los animales! Masha y al resto de los amigos idearán un plan para rescatar a Oso y liberarlo de las garras de Igor, el Cazador. Con la ayuda del público, Masha y sus amigos lograrán salvarlo, y además descubrirán que no existe un mejor lugar en el mundo que su propia casa. Todos festejan y deciden que el bosque necesita una nueva atracción. Deciden entonces montar El Circo de Masha, Oso y sus amigos…! donde todos son parte del show! "Desde que abrimos el teatro tomamos con mucha dedicación la programación de vacaciones de invierno, es una época en la que la gente está buscando qué actividad hacer con sus niños y para nosotros es importante que se acerquen a La Rosa", comenta Javier Marizaldi y agrega "muchos niños van por primera vez al teatro y eso es muy bueno para que después puedan seguir eligiendo esta experiencia de ver personajes en vivo. Algunos años hemos tenido propuestas nuestras… locales, eso nos faltó este año, pero es algo que queremos solucionar". Las entradas populares para ambos espectáculos se consiguen en Einstein (Mitre 933).





El Teatro La Rosa ofrece dos shows para la segunda semana de vacaciones

