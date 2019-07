Hola, te hablo de parte de Dios; ¿Sabías que, para cada uno de nosotros, Dios tiene un Propósito?, no por casualidad hoy estas acá leyendo esto, cada una de las cosas que nos pasan ya fueron por Él previstas… Con solo mirar al cielo y ver esa hermosura, y la naturaleza que nos rodea, nos da pauta de que alguien nos cuida, y también que quiere algo para nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. (1ra Juan 4:10) Jesús vino al mundo y se hizo hombre para que podamos ver a Dios como uno de nosotros, sufrió como nosotros, y nos dejó enseñanzas para nuestra vida. Entonces Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". (Juan 11:25-26) ¿Crees esto? La Palabra de Dios, que es "La Biblia", en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan lo que Jesús vivió en la tierra, al igual que nos quiere guiar hoy a nosotros, en qué hacer, que decir y cómo actuar en las diferentes circunstancias. Todos los días siguen ocurriendo milagros y esa es la respuesta de Dios para los que le buscan. … "Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible". (Mateo 19:26) Cuando nos sentimos solos, desamparados, tristes, como que el mundo se viene abajo…. Hay alguien que nos escucha y está atento a nuestras necesidades y el mismo nos acompaña y nos guía en qué hacer. Tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. (Mateo 6:6) Jesús mismo les dijo a los discípulos que Él volvía al cielo, con Dios, pero que les dejaría un consolador, para que estuviera con ellos… ese es el Espíritu Santo que nos acompaña cada día y nos va formando a la imagen de Cristo, esa es la meta, parecernos cada día más a Jesús, para eso lo tenemos que conocer más profundamente y hacer lo que Él nos dejó como legado… Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. (Juan 14:26) Busquen a Dios mientras puedan encontrarlo; llámenlo ahora, mientras está cercano. (Isaías 55:6) Nuestra experiencia es excelente al respecto. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Diego Pérez Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Hay un Propósito"

Por Diego Pérez

