"La novedad absoluta del mensaje de las apariciones de Fátima es la revelación de la presencia en el Cosmos de otras civilizaciones más evolucionadas que la nuestra. Una revelación científica y teológica. Científica porque la Virgen revela la existencia de otras civilizaciones, teológica porque las relaciona íntimamente a Dios, dando a entender claramente que estas civilizaciones acompañarán la Segunda Venida de Cristo a la Tierra. Pero hay otra profecía que la Virgen de Fátima anuncia dramáticamente, según la cual Satanás lograría introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. En la cumbre de la iglesia, en este momento, hay sentado un papa bueno como Francisco, pero está rodeado de asesinos y criminales. De quién habla por lo tanto la Virgen cuando dice que Satanás logrará introducirse en la cumbre de la Iglesia, es de aquellos cardenales y obispos responsables del peor de los pecados, aquél que Jesús no perdona: los pecados contra los niños." Conferencias dadas por Giorgio Bongiovanni en Italia Pregunta: ¿Cómo superarán los elegidos el trauma de perder a sus seres queridos? Giorgio: Los elegidos no tendrán ningún problema en superar el trauma de las catástrofes, la pérdida de los seres queridos, de los sentimientos, porque su primer sentimiento es la devoción a Dios, y el segundo sentimiento es "ama al prójimo como a ti mismo". Saben que las personas que encontrarán en el nuevo Reino son merecedoras de estar allí. Pero si perdieran madre, mujer, hijos, hermanos, son conscientes de que si Dios lo ha querido así es porque no se lo merecían. Por esta razón hay pocos elegidos, porque ellos son libres, no se poseen ni siquiera a sí mismos y son fieles sólo a Dios. Pregunta: ¿Por qué no intervienen los extraterrestres? Giorgio: Intervendrían con la fuerza sólo para evitar la destrucción de todo el planeta pero hasta que nosotros no lleguemos a ese límite nos tienen que dejar libres. Esa es su lógica, la de no interferir en las elecciones que hace nuestra civilización porque ellos no consideran a nuestra sociedad como nosotros. Nosotros estamos divididos en 182 países, todos diferentes, con diferentes costumbres, cultura, política, religión. Quien es más fuerte militar y económicamente tiene que atacar al otro y conquistarlo. En cambio ellos nos ven cómo un único país, una única comunidad humana que ha hecho elecciones equivocadas. Ellos nos ven cómo una raza violenta, peligrosa y enferma mental y espiritualmente. Nos consideran psicópatas porque cometemos acciones que están totalmente en contra de las leyes de la naturaleza: matar a los niños, construir bombas atómicas, o contaminar el planeta que nos hospeda. Entonces, su metodología es la de contactar esporádicamente a personas inteligentes, no necesariamente intelectuales, pueden ser personas sencillas, incluso ignorantes pero inteligentes, libres, que comprendan el contacto y que se pongan a disposición para testimoniar Su presencia en la Tierra y Su mensaje. En el momento en que decidan contactarnos masivamente, lo harán para evitar una catástrofe nuclear. En ese entonces todos los veremos y demostrarán al mundo que son alienígenas-extraterrestres pero elegirán como portavoz a una persona de la Tierra, no a un hombre con poder, a un rey, a un jefe religioso, a un jefe de Estado, o a un jefe político, no, a un científico, a un teólogo o a un periodista, elegirán personas del pueblo, libres, que no se venden, que no se corrompen. Pregunta: ¿Qué es el Reino de Dios? Giorgio: La iglesia católica nos ha dejado en la ignorancia por cientos de años pero por fin hemos entendido que ese reino de Dios es el universo. Hemos conocido una pequeña parte del universo gracias a la astronomía y a la ciencia. ¿Pero qué sentido tendría la existencia de miles y miles de millones de galaxias y planetas sin nadie? ¡El Creador sería un Dios tonto y estúpido! En cambio no, Dios es lógico y ha creado miles de millones de civilizaciones como la nuestra que Jesús Cristo ha conocido, y que están a su servicio. Todos nosotros estamos destinados a volvernos ángeles y viajar en el universo. Yo espero que sus hijos, señora, sus nietos, puedan viajar un día por el cosmos porque la meta del hombre es viajar en el universo, gozar de la belleza de la Creación y conocer a los maravillosos seres que lo habitan. Continúa el próximo domingo

El Hombre y el Reino de Dios

