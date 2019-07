"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA 28 de Julio de 2019 - Año I - Edición Nº 39 FLORENTINA, LA ABADESA del convento Ntra. Sra. del Valle "Desde que fui nombrada abadesa del convento mi vida perdió quietud y sosiego. Los diversos asuntos que surgen no me dejan tener el tiempo para orar y pensar que yo quisiera. Muchas jóvenes de toda Hispania han querido venir a someterse a nuestra regla y practicar las virtudes cristianas. Al principio me asustaba un poco tanta afluencia, pues pensaba que podría deberse a la fama que nuestro monasterio tenía de contar con monjas doctas e influyentes en la iglesia, fama que no sé cómo ha llegado a crearse, porque yo nunca he aconsejado a mis hermanos ni intervenido en sus acciones. Luego me convencí de que no era este el motivo, sino la aplicación en la formación de las jóvenes, de nuestros principios de educación que se basan en la sencillez y la naturalidad. Dios nos iluminó y llegamos a practicar una fórmula que creemos la correcta para que las jóvenes puedan ejercer un discernimiento sin prisa y con acierto. Ellas están aquí, estudiando, ayudándonos y haciendo nuestra vida pero su decisión de tomar el velo de religiosa no se acepta hasta que llevan un tiempo prefijado y vemos que están seguras plenamente. Parece difícil que tanto mis hermanas como yo podamos percibir esta seguridad en nuestras educandas, pero con la ayuda de Dios, después de veinte años, hemos tenido pocas equivocaciones. Ahora comienzan a venir las hijas de nuestras primeras alumnas aquellas que estuvieron aquí, vieron con claridad su elección por el matrimonio y han seguido contando con nuestra amistad y oraciones. Nosotras también hemos contado con las de ellas. Para la educación de estas jóvenes me han servido mucho los estudios que Leandro me acostumbró a realizar desde mi adolescencia y que siempre he proseguido. Al ser abadesa, también he animado a ello a mis hermanas las monjas. Ya desde que era pequeña recuerdo que mis padres tenían un gran interés en mi educación sin desdeñar que fuera mujer. Pues desde muy antiguo, las mujeres hispanorromanas escriben versos, tocan instrumentos y se dedicaron a estudios más profundos como las ciencias médicas. Nuestro padre hablaba también de Plotina Pompeya, la mujer del emperador Trajano, una hispanorromana culta y honesta que fue un ejemplo de discreción y virtud en el corrompido palacio de los césares en Roma. Junto con la cultura, otras veces he dicho que mi padre tenía muy claro que se debía inculcar la educación desde la más tierna infancia. Además de las Sagradas Escrituras he cultivado a los grandes filósofos griegos y a los escritores romanos. Aristóteles ha sido un buen maestro a través de sus escritos. Recuerdo que nos dice que vivir bien consiste en vivir de acuerdo con la virtud y que la virtud es una moderación o término medio de los afectos o sentimientos espontáneos. Para él, buscar el término medio es lo importante porque los extremos se nos dan sin buscarlos. Por ejemplo, la templanza es un término medio entre el libertinaje y la insensibilidad; la magnanimidad entre la soberbia y la pusilanimidad; la dignidad entre la autosuficiencia y la cortesía servil; la modestia entre la desvergüenza y la timidez. Poco nos ha llegado de este filósofo pero Isidoro me dice que se están haciendo averiguaciones para encontrar otras de sus obras que por el hallazgo de algunas páginas se sabe debieron existir. Leandro me recomendaba también que leyera a Horacio, a Virgilio y a Séneca. La profundidad de los versos de Virgilio me ha servido para pensar mucho."

Convento Ntra. Sra. del Valle - Ejida -España





Mayólica en la iglesia parroquial de Berzocana





Santa Florentina venerada en la ciudad de Berzocana 4 DE AGOSTO: DÍA DE LOS SACERDOTES San Juan María Vianney, es el patrono de los Sacerdote. Su celo por las almas, sus catequesis y su ministerio en el confesonario transformaron el pueblecillo de Ars, que a su vez se convirtió en centro de frecuentes peregrinaciones de multitudes que buscaban al Santo Cura. El Cura de Ars reflexionando sobre el sacerdote, decía: "Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina". Junto a Santa Teresita del Niño Jesús y recemos por nuestros sacerdotes. ¡Oh Jesús! Te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes,

por tus sacerdotes tibios e infieles,

por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones,

por tus sacerdotes que sufren tentación,

por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación,

por tus jóvenes sacerdotes,

por tus sacerdotes ancianos,

por tus sacerdotes enfermos,

por tus sacerdotes agonizantes

por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes

que me son más queridos,

al sacerdote que me bautizó,

al que me absolvió de mis pecados,

a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido

y que me dieron tu Cuerpo y Sangre en la Sagrada Comunión,

a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron,

me alentaron y aconsejaron,

a todos los sacerdotes a quienes me liga

una deuda de gratitud, especialmente a …………….. ¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu Corazón

concédeles abundantes bendiciones

en el tiempo y en la eternidad! Amén.

Semblanzas entre hermanos:

Florentina, la Abadesa del convento Ntra. Sra. del Valle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: