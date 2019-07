Se suspendió el inicio de las Juveniles AFA

Las divisiones inferiores de Villa Dálmine se tenían que medir ayer con Sarmiento, pero la lluvia impidió el desarrollo de la fecha tanto acá como en Junín. El inicio del Torneo de Juveniles de la B Nacional de AFA se postergó para el próximo miércoles debido a la lluvia caída tanto en Junín como en Campana durante los días previos. A Villa Dálmine le tocaba debutar como local con las más grandes (Cuarta, Quinta y Sexta), mientras que hubiese ido de visita a Junín con las categorías más chicas (Séptima, Octava y Novena). El miércoles desde las diez horas se disputará la fecha postergada tanto en Campana como en la cancha del Verde. Los equipos quedaron conformados en las siguientes zonas: Zona A: At. De Rafaela - Flandria - Temperley - Chicago - Moron - Defensores - Tigre - Camioneros - Quilmes. Zona B: Sarmiento - Villa Dalmine - Los Andes - All Boys - Chacarita - Ferro - Platense - Almagro - Brown. Zona C: Maipú (Mendoza) - Ind. Rivadavia (Mendoza) - Estudiantes (San Luis) - Juv. Unida (San Luis) - Estudiantes Rio Iv - Instituto - San Martin (San Juan) - Belgrano. Zona D: .Boca Unidos (Corrientes) - Crucero Del Norte (Misiones) - Chaco For Ever - Sarmiento (Res). Las zonas A, B y C darán inicio el próximo sábado Se jugará a partidos de ida solamente. La Zona D arrancará el 3 de agosto y los partidos serán a ida y vuelta. Primera fecha completa: Zona A: Flandria - Defensores / Camioneros - Tigre / Témperley - Chicago / Quilmes - Morón. Zona B: Villa Dálmine - Sarmiento / Ferro - Los Andes / Platense - All Boys / Almagro - Brown. Zona C: Maipú (Mza) - Ind. Rivadavia (Mza) / Estudiantes (Sl) - Juv. Unida (Sl) / Estudiantes (Río Iv) - Instituto / San Martín (Sj) - Belgrano Zona D: Boca Unidos - Crucero De Norte / Chaco For Ever - Sarmiento De Resistencia. LA PRIMERA TAMBIÉN SUSPENDIÓ EL AMISTOSO El partido que iba a disputarse ayer como preparatorio para el próximo torneo, fue postergado para el próximo miércoles. El amistoso que Villa Dálmine tenía programado para ayer, a disputarse con el Club Atlético Tigre, quedó suspendido por la lluvia caída hasta última hora del viernes y fue suspendido para el próximo miércoles 31, disputándose en Pilar a puertas cerradas. El plantel dirigido por Lucas Bovaglio realizó ayer por la mañana igualmente un entrenamiento en las instalaciones del Club Ciudad de Campana.

Se suspendió el inicio de las Juveniles AFA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: