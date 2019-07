El campanense recibió una fuerte ovación de la hinchada de San Lorenzo al finalizar el partido, luego de varios rumores que el entrenador Pizzi lo tendría en cuenta y arrancar hoy desde el banco de suplentes. El delantero campanense de San Lorenzo Nicolás Blandi, ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol de triunfo de penal en el último minuto del partido; luego de varias señales que marcaron que el técnico Juan Antonio Pizzi no lo estaba teniendo en cuenta y varios rumores donde el delantero estaba intentando buscar un nuevo club. Sin embargo, le tocó entrar, cumplió y marcó; por eso finalizado el partido contra Godoy Cruz la prensa lo fué a buscar para sacar declaraciones del momento que está viviendo. Contrariamente a cualquier queja, "Nico" mantuvo una postura reflexiva y tranquila, tal como lo caracteriza (es un jugador inteligente pero sobre todo una persona extremadamente respetuosa tanto dentro como fuera de la cancha) y sus respuestas fueron a la altura de su personalidad. "Soy uno más del plantel y tengo que aceptar las decisiones que tome el entrenador desde el lugar que me toque" dijo Blandi cuando le preguntaron como la estaba pasando desde la llegada de Pizzi a San Lorenzo. "Lo único que puedo cambiar yo es tomar una actitud positiva, tratar de estar en todos los detalles acompañando a mis compañeros cuando no me toque jugar, sumar en todo momento y después las decisiones de quien juega y quien no juega las toma el entrenador. Yo soy jugador y tengo que aceptar y apoyar siempre desde donde me toque" expresó Blandi ante el inquisidor periodista. Más adelante, y aún con la transpiración del partido recién jugado, el campanense matuvo su linea y dijo: "Yo solo pienso en trabajar y cuando me toca dar lo mejor de mi. Lo que yo siento de la gente es un cariño inmenso y trato de devolverlo con trabajo y con responsabilidad", luego del fuerte apoyo recibido por la hinchada de San Lorenzo al finalizar el partido.



