GANO SAN LORENZO San Lorenzo comenzó ganando en la Superliga al superar por 3 a 2 a Godoy Cruz en la primera fecha del certamen. El partido fue intenso y tuvo alternancia en el marcador, lo que lo hizo emotivo. La apertura llegó para el Ciclón con una anotación de Barrios a los 5, sin embargo, el marcador no se movería hasta el complemento. Sobre los 7 empató Badaloni para los mendocinos y a las 12 Prieto dio vuelta la historial. El local se recuperó con un gol de Peruzzi a los 27. Cuando el partido se terminaba, Merlos sancionó un penal que tuvo quejas y Blandi le dio el triunfo a los dirigidos por Juan Antonio Pizzi. PATRONATO SUPERÓ A COLON El Sabalero jugó mal y cayó ante Patronato por 1 a 0 en su estreno en el torneo argentino. Continúa sin ganar en Superliga desde el arribo de Pablo Lavallén. Colón venía de lograr un envión anímico luego de la clasificación en Copa Sudamericana, había mostrado buenos minutos de juego en la revancha ante Argentinos y se medía ante un rival en plena construcción. Sin embargo, desatenciones defensivas y carencias a la hora de generar juego fueron los principales déficits del equipo. Solo hubo un equipo en la primera mitad: Patronato. La visita se impuso en todas las líneas y facetas del juego. Monopolizó el balón con profundidad y precisión aprovechando la falta de coordinación del mediocampo de Colón a la hora de recuperar. Burián en tres oportunidades más el travesaño hacían que el desarrollo no se cristalice en el marcador. Pero, pasada la media hora de juego, se rompieron las tablas: Rosales, el conductor del Patrón en esa primera mitad, habilitó a Comas con un gran pase a distancia y este se la sirvió a Chimino que, debajo del arco, puso el 1 a 0. GRAN TRIUNFO DE REAL PILAR En un partido jugado por la Copa Argentina en la provincia de Neuquén el equipo Real Pilar venció a Belgrano de Córdoba (que se prepara para afrontar el torneo de Primera Nacional) por 1 a 0. En Cutral Có el conjunto que ascendió a la Primera C y que en apenas dos años de vida, da que hablar, se llevó una histórica victoria que lo mete en los octavos de final de la copa, gracias al gol del paraguayo Chimeli, de cabeza, en la primera parte. En la primera instancia ya había derrotado a Vélez, cuado todavía militaba en la Primera D. MILLONARIA OFERTA Poco a poco, el ciclo de Cristian Pavón en Boca empieza a terminarse. El futbolista de de 23 años podría continuar su carrera en La Galaxy, de la MLS, donde Guillermo Barros Schelotto lo espera con los brazos abiertos. En las últimas horas, el Xeneize recibió una oferta del conjunto estadounidense de 15 millones de dólares netos por el 100 por ciento de la ficha. De todos modos, algunos directivos no están convencidos de aceptarla. SENDOS EMPATES River Plate, que reservó algunos jugadores de cara al partido del martes por Copa Libertadores, rescató anoche la igualdad en La Paternal (1-1) ante un Argentinos Juniors que se mostró más activo en este cruce correspondiente a la jornada inaugural de la Superliga. Mientras tanto en el Estadio Néstor Díaz Pérez Ciudad de Lanús, el local y Gimnasia de La Plata firmaron un empate 1-1 en la apertura de la Superliga que no le sirve demasiado a ninguno de los dos en esta gran batalla que tendrá el torneo en busca de sostener la categoría.

Breves: Fútbol

