En los Juegos Panamericanos Lima 2019 Juan Sánchez en patín artístico. Giselle Soler también sumó medalla (plateada) en la categoría femenina. Juan Sánchez se consagró campeón panamericano de los Juegos que se disputan en Lima tras ubicarse en lo más alto del podio en la disciplina de patinaje artístico y firmar así la primera presea de oro para Argentina en la competencia. El rosarino de 25 años había sido el mejor en el "programa corto" y pudo sostener la distancia tras su performance en el "largo". Firmó su planilla con un 152.63, lo que que le permitió ubicarse por encima del norteamericano John Burchfield y el brasileño Gustavo Casado. La gesta es de real importancia en el deporte argentino ya que hacía 20 años que el patinaje masculino no sumaba una dorada en esta categoría. "No lo puedo creer, es un sueño", declaró apenas se enteró en vivo de su logro. Giselle Soler había sumado la segunda medalla para la delegación argentina en los Juegos tras ubicarse en la segunda posición de la categoría "estilo libre" en patinaje artístico, adueñándose de la presea plateada. La deportista de 22 años había sido medalla de oro en los Panamericanos de Toronto de hace cuatro años pero esta vez se quedó en la puerta de celebrar nuevamente en lo más alto del podio. "Estoy con un poquito de bronca. Una entrena tanto para la dorada y que se escape así de las manos…", sentenció al finalizar la entrega de premios.

"No lo puedo creer, es un sueño", declaró el rosarino Juan Sánchez apenas se enteró de su logro.





Giselle Soler tras la caída que la relego en el medallero



Juegos Panamericanos Lima 2019:

Argentina ganó su primera medalla de oro

