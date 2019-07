Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/jul/2019. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Se suspendió el inicio de las Juveniles AFA La Primera también suspendió el amistoso Campanenses de Primera:

FORMULA UNO: La categoría viene encarando este fin de semana el Gran Premio de Alemania por otra carrera del campeonato. Televisa Fox Sport. NUEVO: Finalmente Mariano Altuna será el nuevo piloto para el equipo oficial de Toyota en el Super TC 2000 anunció que en la carrera de Salta confirmó la estructura de Zárate que desde la próxima competencia ocupará una butaca. DISIPAR: El almuerzo se desarrolló en Capilla del Señor donde varios pilotos de Zárate se juntaron para fetejar el día del amigo y allí se disiparon las dudas que marcaban el regreso de Rivero y dijo que en la Cupecita va a seguir pero como navegante. GANO: El Procar 4000 viene de correr en el autódromo capitalino y en la clase A con la Dodge ganó Valerio Diamante el representante de Capilla del Señor con la atención total del auto por parte de Juan José Tártara. TC 2000: En el autódromo de Rosario la categoría llega este fin de semana por otra carrera del campeonato donde desde las 10.30 hs arrancan la televisación a través de Canal 13 en el programa Carburando. CONFORME: El pibe Tobías Amarillo quedó conforme de como cerró su fin de semana en la clases que lo tuvo como protagonista en la categoría Kart Plus donde clasificó cuarto, llegó en la serie tercero para quedar segundo en la final con el chasis a cargo de Ruben Guerra y la motorización de Santucho. CALENDARIO: Los dirigentes del TC Regional confirmaron como continua el calendario hasta fin de año donde el próximo 10 de agosto La Plata, 15 de setiembre el aútódromo 9 de Julio, el 13 de octubre Bs As, 3 de noviembre Concepción del Uruguay y 8 de diciembre en el autódromo capitalino cerrando la temporada. CUMPLEAÑOS: Días atrás cumplió sus primeros 29 años de vida en su razón comercial José y Leonardo Dominguez brindando un servicio para los caños de escapes en la esquina de Alberdi y Castelli donde está el muñeco verde. RALLY MAR Y SIERRA: En la ciudad de Pinamar la categoría encara una nueva fecha del calendario este fin de semana ante la suspensión hace siete días por las razones climáticas. POSITIVO: Como siempre acompañada por sus padres Gabriel y Zulema donde se sumó la tía Roo desarrolló su carrera en Zárate en la categoría Kart Plus la niña Constanza Toledo que pudo cerrar otro año positivo fin de competencias. ENCONTRAR: Matías Milla viene de correr en el Super TC 2000 en Salta con el Renault del equipo oficial donde la bandera a cuadros lo encontró en el puesto quinto de la final pero luego fue excluído de la competencia por toque indebido a un rival en pista. TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando en este fin de semana el autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC TV Media. CONFIRMAR: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoría de los ciclomotores ya confirmaron su próxima carrera en el ovalo de San Andres de Giles será el venidero 18 de agosto desde las 10 hs. TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando en este fin de semana el autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC TV Media. CONFIRMAR: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoría de los ciclomotores ya confirmaron su próxima carrera en el ovalo de San Andres de Giles será el venidero 18 de agosto desde las 10 hs. GANADORES: La categoría Kart Plus viene de correr otra fecha del campeonato y los ganadores fueron: Promocional: Martin Ibarra. Pre Juniors: Nicolás Ferranti. Juniors: Gabriel Ramallo, Cajeros menores: Emiliano Falivene, Cajeros Mayores: Cristian Figueroa. Master A: Agustín Lencina, Master B: Gastón Gasperini, Master C: Namis Llanos. Potenciada: Francisco Loureiro. NOVEDADES: Aunque el piloto negó el acontecimiento en zona de boxes en La Plata nadie aún cree que sea como lo contó y se esperan novedades para la próxima carrera. PRIMERAS: Y el día esperado llegó para Dante Troncoso que comenzó en el mundo del Karting en un kartódromo ubicado en la ciudad de Suipacha con la presencia de sus abuelos y hasta su madre donde el sobrino del piloto de nivel nacional radicado en Campana dio sus primeras vueltas. Mirá vos!! PODIOS: Manteniendo la punta del campeonato Ignacio Lopez viene de correr dos finales en la clase juniors de la categoría Prokart donde hizo podio en las dos con un segundo puesto en la primera y tercero en la segunda con la atención de su padre Marcelo en el karting. FECHA: La Asociación Pilotos Turismo Carretera histórico ya tiene fecha para su próxima carrera del campeonato a realizarse en Maggiolo en la provincia de Santa Fe el venidero cuatro de agosto que consiste de dos días de competencia. TC PISTA: En el autódromo de Concordia llega este fin de semana la categoría telonera del TC con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. TRIUNFADORES: La categoría PAKO viene de realizar otra fecha de su calendario y los triunfadores fueron en Promocional: Maximiliano Hernandez, KF+40: Gabriel De Lucca MNA: Francisco Andrada. MN Light: David Cortina, 110 4T: Esteban Tevez, N.B.C.: Evans Weiss Super Pako Juan Gaglio. VICTORIA: En su paso por el Roberto Mouras viene de correr las TC Pick-Up donde Juan Manuel Silva se alzó con la victoria con el Ford sumando puntos para el campeonato. GT900: Vuelven a la actividad este fin de semana con sus dos clases al autódromo de Bradsen donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PERMITIR: El turismo Zonal Pista viene de hacer otra carrera del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay y allí participó en la clase Tres el campanense Daniel Vida que obtuvo un segundo lugar con otro podio que le permite seguir liderando el campeonato. GRAN PREMIO: Se viene el Gran Premio Argentino Histórico que se desarrollará desde Capital Federal hasta Venado Tuerto en Santa Fe en los días que van desde el 14 al 20 de setiembre. CORRER: Nicolás Laccette viene de correr en el autódromo capitalino en la clase GTB del TC Regional con el Ford que tiene motorización de Matías Guillen donde en la final llegó en el puesto séptimo. FORMULA CINCO: Llegan al autódromo capitalino por otra carrera del campeonato con su limitado parque de máquinas. Desde las 12 hs corren su final. SEGUNDO: Pablo Clerici viene de hacer otra carrera en la categoría Kart Plus donde en su clase clasificó segundo, fue también segundo en la serie en la final con la motorización de Pety Rodriguez y asesoramiento de Alfonso. RECUPERARSE: Luego de una lesión que llevó algún tiempo ya se recuperó satisfactoriamente el motorista y chasista de motos Carlos Debesa que ya volvió a la actividad donde para esa recuperación contó con su enfermera personal Roxana. POZO: Los vecinos de la calle Iriart entre Moreno y Colón reclaman que se haga cargo del pozo que dejó en la vereda el afamado relator Sandro Fiore cuando se cayó y compró esa vereda aún no reparada intentando correr algo que nunca pudo concretar. Que jugador!! REGALO: La señora festejó el cumpleaños de su marido ex piloto y le provocó la llegada de un regalo sorpresa que lo dejó sin palabras al padre del pequeño piloto de karting. Qué será? OFRECIMIENTO: La forma de trabajar con tanto esmero en el auto de carrera por parte de Horacio León no pasa desapercibido en la categoría del TC Regional donde hay un ofrecimiento en puerta para el componente del equipo de Gastón Fernandez. POSESIONA: El Turismo Cuatromil Argentino viene de correr en el autódromo Roberto Mouras donde llevó adelante otra carrera del presente campeonato con la participación del representante de Zárate Juan Carlos Bava que a bordo del Falcon de los hermanos Caggiano con motorización de Matías Guillen ganó su serie y en la final alcanzó un segundo puesto que lo posesiona una vez mas en la pelea del campeonato.

