Triple choque y pase de comedia

A bordo de un Renault Twingo gris, el domingo a la madrugada una joven chocó un Toyota Etios estacionado, y este a su vez, chocó un Fiat 128, también estacionado, que finalizó su carrera arriba de la vereda. Intervinieron los vecinos del lugar, pero la damnificada del Toyota, prefirió que la conductora no se haga el test de alcoholemia, y garantizarse así cobrar el seguro. "Escuché semejante estruendo que ni siquiera me asomé por la ventana para ver qué pasaba. Directamente llamé a la policía… sin embargo, la piba no tenía nada. O por lo menos eso dijo cuando llegó el SAME" relató a La Auténtica Defensa la vecina María Ofelia Fantuzzi, quien tiene su domicilio a mitad de cuadra de Castilla, entre 25 de Mayo y De Dominicis. Eran pasadas las 5 de la madrugada del último domingo y nadie en el barrio había dormido: desde hace unos 6 meses, un nuevo vecino menor de edad de De Dominicis al 1100, organiza concurridas fiestas privadas que duran hasta altas horas de la madrugada. Música a todo volumen, picadas, y peleas callejeras, envases de bebidas alcohólicas por doquier e incluso orina en puertas y portones ya son parte del paisaje de ese sector residencial de la ciudad. "Salen todos borrachos y a todo lo que da… si todavía están las aradas en De Dominicis". Fue así que junto con Fantuzzi, una media docena de vecinos de Castilla salieron a la calle para corroborar lo sucedido, incluyendo la dueña del Toyota Etios azul, que se llevó la peor parte del impacto: el Renault Twingo gris no sólo le arrancó el guardabarros trasero izquierdo, sino que, por la inercia a pesar de estar estacionado con el freno de mano puesto, rompió todo su frente al pegarle a un Fiat 128 negro que estaba estacionado adelante y éste, terminó arriba de la vereda, sin mayores daños, dado que cuenta paragolpes de metal originales. "Yo venía en segunda y me encerraron", dicen que dijo la conductora, de unos 20 años, y aparentemente alcoholizada. Luego se comprobó que hacía 3 meses había obtenido su licencia de conducir. "Semejante choque no lo hacés en segunda, venía fuerte", opinó otra vecina que se sumó a la charla y no quiso dar ni sus iniciales. Así las cosas, llegaron al lugar 3 móviles del Comando Patrulla Campana, y el SAME. La ambulancia se retiró inmediatamente, ya que la conductora y su acompañante aseguraron estar en perfecto estado. Aun así, los vecinos presentes insistieron en que, por prevención, se le realizara un examen de alcoholemia a la conductora y, a pesar de no ser obligatorio dado que no habían mediado lesiones, los efectivos del CPC convocaron a Personal de Tránsito Municipal. Fue entonces que comenzó un pequeño pase de comedia, a través del cual la conductora no soplaba correctamente al tiempo que ponía en duda que el aparato funcionara correctamente. Tanto es así, que se descartaron 4 pipetas en la secuencia: 3 de la conductora y 1 que usó personal municipal para corroborar que funcionaba; todo esto mientras el progenitor de la conductora ya había llegado al lugar. El episodio finalizó cuando, ya pasadas unas 2 horas desde ocurrido el impacto, un vecino le dijo a la damnificada: "Dejála, que no haga el test: si salta que está borracha, el seguro no le va a reconocer nada. Le vas a tener que iniciar una demanda y vas a cobrar a los premios".

El Twingo golpeó al Toyota y este a su vez a un Fiat 128, que quedó sobre la vereda de Castilla.





Así quedó el Toyota estacionado, luego del impacto. También rompió toda la parrilla, al colisionar con un Fiat 128 que se encontraba adelante.





Música a todo volumen, picadas, envases, peleas. Todavía hay una “arada" de más de 10 metros en la De Dominicis al 1100. HASTA $45 MIL DE MULTA "Tenemos dos equipos para hacer el examen de alcoholemia, uno en uso, y otro de back up para cuando se envía a calibrar. Ambos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Si da positivo, al conductor se le retira el Registro de Conducir por un mínimo de 6 meses, más la multa que imponga el Juez de Faltas, y la obligación de asistir a charlas a la ONG Madres Unidas de Campana, y de 4 a 6 charlas de Educación Vial. Paralelamente, damos intervención al Centro de Prevención de Adicciones municipal (por si su problema requiere atención de otros profesionales) y por último, de considerarse necesario, se lo deriva al Centro de Atención de Adicciones provincial que funciona en Campana", señala el Director de Tránsito y Transporte, Alejandro Barja. Las multas de pago voluntario rondan desde los $24 mil hasta los $45000, según la cantidad de alcohol en sangre encontrada, y en línea con dispuesto en el artículo 7 de la Ley 15002/18. Barja también señaló que el alcoholímetro estuvo disponible en Campana a mediados del 2017, año en el que se detectaron 31 casos positivos. En 2018, fueron 90; y otros 35 en lo que va de 2019.

Triple choque y pase de comedia

