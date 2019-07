Una persona de una sola pierna sufrió heridas en ella. En el barrio Villanueva chocaron una Ford Ecosport y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de cilindrada La camioneta circulaba por la calle Castelli, mientras que el ciclomotor lo hacia por la calle Uruguay. En la moto viajaban una mujer y un hombre de una sola pierna, quien en principio habría sufrido su quebradura. En el lugar trabajó personal del SAME, que derivó a los ocupantes de la moto al Hospital Municipal San José. También se hizo presente el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

PERSONAL DEL SAME ASISTE A UNO DE LOS HERIDOS APARENTEMENTE CON UNA QUEBRADURA EN SU TOBILLO

#Dato Choque en Villanueva, una Ecosport circulaba por Castelli mientras que una moto 110 cruzaba por Uruguay impactando en el lateral, una joven y un muchacho con muleta resultaron con politraumatismos, trasladados al hospital por ?? SAME 1. Presente Comando ??zona 7 señalizando pic.twitter.com/QZyacfQzX4 — Daniel Trila (@dantrila) July 29, 2019

Choque en Castelli y Uruguay, barrio Villanueva

