Fue el domingo por la noche. No se registraron heridos. Una Ford F100 ardió en llamas en la noche del domingo sobre la entrada al barrio Otamendi. La camioneta estaba estacionada sin ocupantes a bordo, por lo que no se registraron heridos. Personal del Comando Patrulla de zona 6 que se encontraba en las inmediaciones ayudó a apagar las llamas con baldes de agua. Posteriormente, desembarcaron al lugar integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes enfriaron el vehículo. No trascendió los motivos del incendio en la camioneta.

PERSONAL POLICIAL DE LA ZONA DEL BARRIO OTAMENDI ACUDIÓ RAPIDAMENTE ANTE LAS PRIMERAS LLAMAS E INTENTÓ APAGAR EL FUEGO CON BALDES DE AGUA.

#Dato principio de incendio, Ford F100 estacionada en la entrada de barrio Otamendi sin personas a bordo, pasaba el móvil 18502 de zona 6 y los oficiales González y Coronel apagaron con baldes de agua, llegó el móvil 48 de Bomberos a cargo de Rivas y enfriaron el vehículo pic.twitter.com/ZJX3u0lUNP — Daniel Trila (@dantrila) July 29, 2019

Se incendia una F100 en la entrada del barrio Otamendi

