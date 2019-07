La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/jul/2019 Vóley:

RAMSES JUNTO A MARCOS RICHARDS, QUIEN FINALMENTE NO QUEDÓ EN LA SELECCIÓN. El central del Club Ciudad de Campana será parte de la Selección Argentina que disputará el campeonato que se desarrollará en Túnez desde el 21 de agosto. Ayer viajó a Brasil, donde participará de un cuadrangular de preparación. Después de un largo proceso de preparación y diferentes concentraciones en varios puntos del país, el campanense Ramsés Cascú (17 años) fue confirmado para la Selección Argentina Sub 19 de Vóley que participará del Mundial que se desarrollará en Túnez del 21 al 30 de agosto. El juvenil del Club Ciudad de Campana se desempeña como central y recibió la grata noticia después de la última concentración realizada en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, la cual culminó el pasado domingo. Anteriormente, también había estado en las concentraciones de dos semanas que se realizaron en febrero en el CENARD; en marzo en las sedes de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, Universidad de Buenos Aires, Club Ciudad de Buenos Aires y, principalmente, el CeNARD; en abril en la provincia de La Pampa; y en mayo en Arequito, provincia de Santa Fe. "Sabía que iba a ser difícil quedar. Éramos cuatro centrales y viajaban solamente tres. La competencia era mucha y cuando estaba por salir la lista, estaba muy nervioso. Por suerte se dio", le contó Ramsés a La Auténtica Defensa. "Siempre seguí entrenándome en mi club y cuando no estaba con la Preselección, seguía un plan que me dejaba el preparador físico", señaló respecto a su trabajo para ganarse un lugar en la Selección. En ese sentido, Cascú afirmó que fue muy importante para él tener la oportunidad de ser titular en la Primera División del Club Ciudad de Campana que disputó la última División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. "Me sirvió mucho. Eso me hizo ganar experiencia y confianza", comentó sobre la chance que le brindó el entrenador Hernán Carneri, quien lo ubicó en la formación inicial junto a Fabián Flores, otro central que creció en el Tricolor y que posteriormente llegó a la Selección Nacional. Actualmente, Ramsés se encuentra en Brasil, a donde viajó ayer junto a sus compañeros de Selección para disputar un cuadrangular amistoso en busca de la mejor puesta a punto para el Mundial. "Me gustó mucho ver al equipo crecer. Pasamos de ser muy desordenados a jugar como un equipo de verdad, con mucho orden. No tuvimos mucha competencia, pero estamos bastante bien", detalló respecto a este proceso. La plantilla Argentina para la Copa del Mundo Sub 19 se completa con Pablo Urchevich, Luciano Aloisi, Sergio Acosta, Wilson Acosta, Agustín Gallardo, Rodrigo Soria, Manuel Armoa, Tomás Capogrosso, Lucas Ibazeta, Valentino Vidoni y Tobías Scarpa. En tanto, el cuerpo técnico está encabezado por Pablo Rico, quien tendrá como asistente a Marcos Blanco. El staff se completa con Alberto Varela (estadígrafo), Damián Poglajen (médico) y Diego David (manager).

RAMSÉS CASCÚ EN ACCIÓN. FUE UNO DE LOS CENTRALES TITULARES DEL CCC EN LA ÚLTIMA DIVISIÓN DE HONOR. EL RECLAMO DE LOS MAYORES Los jugadores de las selecciones argentinas mayores de vóley le dijeron "basta" a los maltratos dirigenciales y este lunes se expresaron mediante un duro comunicado contra la Federación (FeVA) en reclamo por mejores condiciones mientras se preparan para diferentes competencias (como los Juegos Panamericanos de Lima y los Preolímpicos), la regularización de deudas y una nueva conducción, entre otras cuestiones. En diálogo con TyC Sports, un histórico como el líbero Alexis González explicó: "Comentamos todas las cosas que tenemos en contra. Deudas económicas, transfers que aumentan sin consultas, el tema de las becas... La Federación no nos brinda ningún apoyo. Tuvimos una reunión y los dirigentes lo pasan por alto". Luego agregó: "El trato hacia nosotros es con mucha soberbia, demostrando que ellos tienen el poder de todo. Lo único que queremos nosotros es que el deporte crezca y necesitamos que nos apoyen y nos escuchen". #Voley Ramsés Cascú (17 años), central del Club Ciudad de Campana, fue confirmado en la Selección Argentina Sub 19 que disputará el Mundial de Túnez a partir del 21 de agosto. Este lunes viajó rumbo a Brasil para participar de un cuadrangular amistoso. pic.twitter.com/GMpw7GGXCi — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 30, 2019

