La producción de gas llegó a niveles récord

Empujada por Vaca Muerta, en junio el crecimiento fue de un 5,8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, lo que marcó el mayor nivel de los últimos once años. El mes pasado la producción de gas marcó un nuevo récord, la cifra más elevada en los últimos once años, de acuerdo a lo anunciado por datos del Gobierno nacional. Según indicaron los números del Ministerio de Hacienda, el crecimiento fue de un 5,8% con respecto al mismo mes del 2018. A través de un comunicado, la cartera que conduce Nicolás Dujovne subrayó que el avance de la producción "permitió al país desplazar importaciones, aumentar las exportaciones y aproximarse al equilibrio de la balanza comercial energética durante los primeros meses del año". "Gracias al aporte de Vaca Muerta, la producción de gas de junio fue la más alta en once años con un total de 140 millones de metros cúbicos por día y un crecimiento interanual del 5,8%", especificó el Gobierno. Y aclaró que "si bien el gas convencional tuvo una caída del 7%, el no convencional más que compensó esa reducción con un crecimiento del 28%". "Durante junio, el país continuó exportando gas a Chile por un promedio diario de 4,33 millones de metro cúbico y un máximo de 6,3 millones", añadió el escrito de Hacienda. Por otro lado, según el oficialismo, la producción de petróleo también llegó a los 497 mil barriles por día, lo que representa un aumento del 2,5% interanual. De modo que el petróleo acumuló un total de 16 meses de subas interanuales ininterrumpidas. En ese sentido, el Ejecutivo recalcó que "hace 14 meses que la Argentina no debe recurrir a las importaciones de petróleo". Y puntualizó que Vaca Muerta cuenta con "once áreas en desarrollo masivo". "La cantidad mensual de fracturas, indicador de la evolución de la producción, creció 181% entre 2016 y 2018, al alcanzar un pico de 712 en febrero 2019", agregó. "Este crecimiento le permitió al país mejorar la balanza comercial energética, que durante los primeros seis meses del año se aproximó al equilibrio con un saldo negativo de USD 126 millones, mientras que durante el mismo período del año pasado el déficit fue superior a los USD 1.000 millones", concluyó el comunicado de Hacienda.

