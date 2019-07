La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/jul/2019 Liga Campanense - Grupo A:

Triunfos de Villa Dálmine, Mega Juniors y San Felipe en el inicio de la segunda rueda















El Violeta aplastó a Desamparados y sigue como único líder. Mega venció a Juventud Unida y no le perdió pisada de cara al enfrentamiento entre ambos de la próxima fecha. Por su parte, San Felipe le ganó 2-1 a Malvinas y sigue prendido en la pelea por llegar al hexagonal final. Fue postergado San Cayetano vs Lechuga. El último fin de semana se disputó la 12ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense y, de esa manera, comenzó la segunda rueda de la primera fase del certamen, que definirá los seis equipos que participarán del Hexagonal Final. Y en el Grupo A, Villa Dálmine y Mega Juniors dieron pasos firmes en ese sentido, mientras que Deportivo San Felipe demostró que no tiene intenciones de bajarse de la pelea por terminar entre los tres primeros. El Violeta recibió en el predio Héctor Fillopski a Desamparados y una vez que pudo destrabar el marcador (gol de Santiago Antivero a los 25 minutos) comenzó a construir su abultada victoria. Finalmente fue goleada 10-0 con destacadas actuaciones de Santiago Antivero y Joel Cerrudo, quienes anotaron por triplicado en este encuentro. De esta manera, los dirigidos por Oscar Fredes consiguieron su novena victoria en diez presentaciones (solo cayeron ante Deportivo San Cayetano) y se mantienen como líderes con 27 puntos. Su inmediato perseguidor volvió a ser ahora Mega Juniors, que el sábado venció 3-1 a Juventud Unida y aprovechó que Defensores de La Esperanza tuvo fecha libre para volver al segundo escalón de la tabla, gracias a una gran campaña de ocho triunfos en diez compromisos. Además, esta victoria consumada con goles de Martínez, Atencio y Carabajal le permitió mantenerse a tres puntos de Villa Dálmine, de cara al encuentro que disputarán por la próxima fecha Por su parte, Deportivo San Felipe logró un éxito vital en su lucha por seguir prendido en la lucha por llegar al Hexagonal Final al dar vuelta su partido frente a Malvinas, que comenzó ganando con un nuevo tanto de Joaquín Marmet. Pero el Aurinegro llegó al empate por intermedio de Brian Pérez y cuando el juego estaba en sus minutos finales, Gustavo Rivero marcó el 2-1 final. Así, San Felipe quedó a dos puntos del tercero, Defensores de La Esperanza, y a cuatro de Mega Juniors, aunque cuenta con todos sus partidos disputados (dos más que el Defe y uno más que Mega). Esta 12ª fecha del Grupo A también le dio su primer triunfo a El Junior (por el retiro del certamen de Deportivo Río Luján) y dejó un nuevo partido postergado, dado que el sábado no pudieron jugar Deportivo San Cayetano y Lechuga FC. La próxima jornada de esta zona tendrá como duelo más atractivo el choque de punteros entre Villa Dálmine y Mega Juniors, pero también jugarán: Deportivo San Felipe vs Desamparados, Deportivo San Cayetano vs Juventud Unida y Lechuga vs El Junior. En tanto, Defensores de La Esperanza sumará los tres puntos por el retiro de Río Luján, mientras que Malvinas quedará libre.

JOEL CERRUDO MARCÓ POR TRIPLICADO EN LA GOLEADA DE VILLA DÁLMINE SOBRE DESAMPARADOS.





MEGA JUNIORS SUPERÓ 3-1 A JUVENTUD UNIDA Y SE MANTIENE A TRES PUNTOS DEL VIOLETA, AL QUE ENFRENTARÁ EN LA PRÓXIMA FECHA. GRUPO A - FECHA 12 -Deportivo San Felipe 2 – Malvinas 1. Goles: Brian Pérez y Gustavo Rivero (DSF); Joaquín Marmet (MAL). -Villa Dálmine 10 – Desamparados 0. Goles: Joel Cerrudo (3), Santiago Antivero (3), Jesús Guzmán (2), Diego Vitale y Santiago Valenzuela. -Mega Juniors 3 – Juventud Unida 1. Goles: Marcelo Martínez, Facundo Atencio y Martín Carabajal (MJ); Gastón Capovilla (JU). -El Junior PG – Deportivo Río Luján PP. Postergado: Deportivo San Cayetano vs Lechuga. Libre: Defensores de La Esperanza. #LigaCampanense El fin de semana se disputó la 12° fecha del Torneo Oficial de Primera División, que marcó el inicio de la segunda rueda de la primera fase. Resultados, goleadores y tablas. pic.twitter.com/j9yABa1ITH — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 29, 2019

