El equipo del Km 70 venció 2-1 al último campeón y quedó a un punto de la cima, donde también está Otamendi, que superó 3-0 a Las Praderas. Además, Barrio Lubo y Villanueva sumaron de a tres y empujan desde más atrás. La 12ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol marcó el inicio de la segunda rueda y dejó en claro que el Grupo B promete una definición muy interesante en la pelea por los tres lugares disponibles para el Hexagonal Final. Es que Albizola sorprendió a Atlético Las Campanas y generó que la zona alta de la tabla de posiciones esté más pareja que nunca. El conjunto del Km 70 superó 2-1 el domingo al último campeón con un doblete de Fernando Gamboa y así confirmó el despegue que evidenció con el transcurrir de las fechas de este certamen y se ratificó como uno de los aspirantes al Hexagonal Final. Por el momento, con siete victorias, un empate y tres derrotas en once presentaciones, suma 22 unidades y quedó a un solo punto de los líderes, Atlético Las Campanas y Otamendi FC. El Gallito alcanzó la cima al vencer 3-0 el sábado a Atlético Las Praderas y allí se quedó el domingo, aprovechando la victoria de Albizola sobre Las Campanas. Pero tiene ventaja respecto a estos dos, dado que todavía cuenta con un partido postergado como para despegarse. Por debajo de este terceto se ubica ahora La Josefa, que tuvo fecha libre en esta oportunidad y que, por ello, cuenta con dos partidos menos respecto a Las Campanas y Albizola. El único invicto de este Torneo Oficial y vigente bicampeón deberá ahora recuperar terreno y en ese aspecto, tendrá un duelo clave en la próxima fecha, cuando se mida frente a Otamendi, al tiempo que Albizola quedará libre. En tanto, en el quinto puesto se encuentra Barrio Lubo, que en esta fecha sumó de a tres por la deserción de Puerto Nuevo y que en la próxima jornada tendrá un encuentro fundamental para demostrar que también puede mezclarse en la pelea: enfrentará a Atlético Las Campanas. La acción de la 12ª fecha se completó con el triunfo de Villanueva por 2-1 sobre Las Palmas, resultado que le permitió afianzarse en el sexto puesto de cara a una seguidilla que puede meterlo nuevamente en la pelea alta, dado que en la próxima jornada se medirá ante Leones Azules, sabiendo que luego tendrá tres puntos garantizados por la baja de Puerto Nuevo. Finalmente, el sábado, Real San Jacinto sumó un nuevo encuentro postergado (tiene apenas siete partidos disputados) al no poder enfrentar a Leones Azules por el estado en el que se encontraba el campo de juego por las malas condiciones climáticas que antecedieron a dicha jornada. Así, ahora, todos comienzan a apuntar sus cañones a la 13ª fecha, que tendrá los siguientes encuentros: Otamendi vs La Josefa, Las Campanas vs Barrio Lubo, Las Palmas vs Las Praderas y Leones Azules vs Villanueva. En tanto, Real San Jacinto sumará de a tres por la deserción de Puerto Nuevo, mientras que Albizola quedará libre.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DE ALBIZOLA TRAS SU VICTORIA 2-1 SOBRE LAS CAMPANAS. LOS DEL KM 70 ESTÁN TERCEROS, A SOLO UN PUNTO DE LOS LÍDERES.





CARLOS TORREZ, DE APENAS 16 AÑOS, VOLVIÓ A CONVERTIR EN LA VICTORIA DE OTAMENDI SOBRE LAS PRADERAS. EL GALLITO IGUALÓ A LAS CAMPANAS EN LO MÁS ALTO. GRUPO B - FECHA 12 -Albizola 2 – Atlético Las Campanas 1. Goles: Fernando Gamboa (2) (ALB); Diego Gómez (ALC). -Otamendi 3 – Atlético Las Praderas 0. Goles: Matías Mercado, Carlos Torres y Mauricio Gómez (OTA). -Villanueva 2 – Las Palmas 1. Goles: Mario Videla y Jesús Maldonado (VIL); César Velázquez (LP). -Barrio Lubo PG – Puerto Nuevo PP. Postergado: Real San Jacinto vs Leones Azules. Libre: La Josefa. #LigaCampanense El fin de semana se disputó la 12° fecha del Torneo Oficial de Primera División, que marcó el inicio de la segunda rueda de la primera fase. Resultados, goleadores y tablas. pic.twitter.com/j9yABa1ITH — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 29, 2019

Liga Campanense - Grupo B:

Albizola sorprendió a Las Campanas y la tabla está cada vez más apretada

