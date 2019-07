Fernández: "Yo no quiero vivir en un país que pague esas tasas siderales a los bancos"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a cargar contra las tasas de interés de las Leliq y reanudó la polémica. Lousteau salió al cruce. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, ratificó ayer su idea de no pagar los actuales intereses de Leliq, al sostener que no quiere "vivir en un país" en el que el Estado paga "tasas siderales a los bancos". "Yo no quiero vivir en un país que le paga lo que les paga de intereses a los bancos. Es imposible entender que un país pague esas tasas siderales a los bancos", indicó en declaraciones a la prensa antes de participar de un acto en La Matanza. "Todo los que se paga en intereses de Liliq es equivalente al presupuesto de la provincia de Buenos Aires", agregó. A su vez, salió al cruce de las críticas por su propuesta de subir en un 20% los haberes jubilatorios y financiar la gratuidad de determinados medicamentos con recursos del Estado. "Se quejan porque dije que hay que devolverle plata a los jubilados, y resulta que para pagar eso son 10 días de Leliqs", señaló el ex jefe de Gabinete. Un eventual gobierno de Alberto Fernández buscará reducir los altos niveles de tasas que se pagan por las Letras de Liquidez (Leliq) con el fin de "liberar recursos para dar créditos al sector privado", aseguró este lunes el economista Arnaldo Bocco. LOUSTEAU SALE AL CRUCE Martín Lousteau, candidato a senador porteño de Juntos por el Cambio, calificó de "incumplible" la promesa de Alberto Fernández de "dejar de pagar los intereses de las Leliq". Lousteau consideró "muy difícil tener un diálogo serio con el populismo" e instó al kirchnerismo a "discutir los desafíos que tiene la Argentina". En una actividad de campaña junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Lousteau dijo que Alberto Fernández tiene una "confusión técnica". "Para entender cómo funciona el sistema: vos sos un depositante, ponés plata en el sistema y ponés un plazo fijo. Con esa plata, el banco te presta o compra Leliqs; y luego te paga (el plazo fijo). Entonces, si no pagan los intereses, ¿no les van a pagar a los depositantes?", señaló.



