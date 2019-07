La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/jul/2019 Juan Ferrari: "Rubén Romano, es la mejor opción para gobernar Campana"







Así lo expresa Juan Ferrari, en representación del Socialismo para la Victoria. El Secretario General, Juan Ferrari del Socialismo para la Victoria, dejó en claro que ésta agrupación apoya la candidatura a Intendente del Dr. Rubén Romano y la lista de Concejales y Consejeros Escolares que lo secundan "por haber logrado una lista de unidad de todos los partidos, movimientos y fuerzas políticas que integran el campo popular, que es el eje principal para ganar en las urnas a este modelo neoliberal que tanto daño ha hecho y sigue haciendo, olvidándose del ser humano, en pos del beneficio económico de unos pocos" dijo el dirigente, agregando "pero esto no se logra sólo desde un municipio, sino desde la Nación con la formula encabezada por Alberto Fernández a Presidente y Cristina Fernández a Vicepresidente, en el Frente de Todos, y en la Provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof y Verónica Magario como Gobernador y Vicegobernador respectivamente". "Hace unos meses atrás, mantuvimos una reunión en nuestro local con Concejales de Unidad Ciudadana (incluido Rubén Romano) y autoridades del PJ local, donde expresamos nuestro apoyo total, en ese momento a la posible candidatura a intendente de Romano. Donde el acompañamiento al frente electoral con el nombre aun no definido era sin pretensiones ni condicionamiento. Hoy ya definido el nombre del Frente de Todos, seguimos sosteniendo la frase de uno de nuestros dirigentes el ex diputado Jorge Rivas -La política no es la lucha por el puesto: Es un puesto de lucha-" dijo Ferrari a La Auténtica Defensa. Consultado si hubieran querido integrar esta lista de unidad, expresó: "A los que nos preguntan, les contamos que no integramos ninguna lista de candidatos del Frente de Todos. Pero también les contamos que nuestro compromiso militante con este frente se mantiene inalterable. Ya que estamos convencidos que es la mejor herramienta electoral para derrotar definitivamente a la derecha de Macri - Vidal - Abella, que tanto daño están haciendo al pueblo argentino. Rubén Romano, no solo es un médico cirujano de una trayectoria intachable, hijo de una familia tradicional de esta Ciudad y también sobrino del Dr. Osvaldo Romano, más conocido como Tito por su amigos , vecinos y pacientes, que aparte de su profesión de cirujano participaba de este centro socialista. Y hoy Rubén ha tomado la decisión de ser candidato para gobernar la Ciudad y además de corregir este rumbo de enriquecimiento de unos pocos que se llevan el dinero de los campanenses que tributan sus tasas, en altos sueldos de funcionarios foráneos y en millonarias obras adjudicadas por el municipio, donde ni siquiera respetan la ordenanza municipal del porcentaje de mano de obra local que deben contratar. Como no viven en Campana, no consumen ni invierten y hace que se corte la cadena productiva y de consumo local" aseveró el representante del Socialismo para la Victoria. "Además Abella, pretende despegarse de su jefe Mauricio Macri, que lo llevo a la intendencia y hoy no solo no aparece su nombre en la publicidad, como tampoco hay fotos de ambos, eso es una demostración que están gobernado mal y la forma de no caer en el descontento de la población es no aparecer junto a Macri" expresó Juan. El Secretario Gral. del Socialismo para la Victoria, Juan Ferrari , expreso su satisfacción de apoyar el Frente de Todos "para poner Campana , la Provincia de Buenos Aires y la Nación de pie e iniciar un ciclo de inclusión para todos y avanzar a lo siempre deben generar los gobernantes el bienestar de TODOS" concluyó.

