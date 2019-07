Alejandra Dip





El Espejo tiene la capacidad de cortar con la ilusión de las apariencias para ver la verdad que hay detrás. Vernos reflejado en los demás. No todo es sacrificio. Ordenar emociones antes de transformarnos. Kin 18 Espejo 5 guiado por el Enlazador de Mundos. El tono 5, es el poder interno, es la autoestima, es el niño interno que tenemos que sanar. Hoy vibra la energía del Espejo en nuestro interior, es nuestro poder interior. El ESPEJO nos hace cortar con la negación y aceptarnos tal cual somos. Nos ayuda a acomodar todo lo que aún después de la Tierra se encuentra desordenado, quizás por no haberlo ni siquiera visto. Él nos muestra y nos da la posibilidad de poner orden, nos prepara para la transformación que nos traerá la Tormenta. Nos ayuda a darle fluidez a situaciones estancadas, y nos refleja la verdad siempre. Amigarnos con nuestras sombras, soltar el pasado y dejar las emociones de resentimiento viejas, de cuando éramos niños. Ojo con los bajones, los sentimientos de violencia y agresión que pueden surgir si esta energía no es bien canalizada o nos encuentra fuera de nuestro centro. Dejar la queja de lado y darle fluidez al día, a las emociones, a las chinches es lo mejor que podemos hacer para que el proceso al que nos impulsa el Espejo sea positivo porque por momentos nos mostrará imágenes que no queremos ver, ni afrontar, ni tomarlas como nuestras. Coraje y valentía son necesarios para salir de una vez, de la trampa en la que nos metemos muchas veces cuando nos contamos el cuento equivocado. Salir de la ceguera que nos imponemos por encerrarnos en nuestra propia realidad, negando los hechos, auto engañándonos, a veces no es fácil. Aprovechemos hoy que el Espejo nos empuja a hacerlo, nos da la fuerza para lograrlo, nos abre grande los ojos. Excelente día para la educación, la enseñanza, los consejos. Dar una palabra acertada a quien lo necesita, una mirada diferente, aclara muchas situaciones. ACEPTAR EL CAMBIO ES LA CONSIGNA. Feliz martes para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Espejo 5 - Energía del Martes 30/07/2019 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

