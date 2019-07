Efemérides del día de la fecha: 30 de Julio

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Fue establecido en el año 2013 por Naciones Unidas (ONU) a través de la resolución A/RES/68/192 con el propósito de "crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos". La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define a la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción [...] para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación". THOMAS FLYER GANA LA CARRERA NUEVA YORK-PARÍS En noviembre de 1907, los lectores de los diarios "The New York Times" y "Le Matiny" se sorprendieron al encontrar entre sus páginas un aviso con grandes letras negras que convocaba a seis equipos automovilísticos para competir en una carrera que comenzaría en Nueva York y terminaría en París. Rápidamente se corrió la voz acerca de esta carrera haciendo que aquellos que tenían autos armaran sus equipos y se inscribieran. A solo 3 días de su comienzo, ya se habían confirmados 5 equipos: el alemán con un Protos con motor tetracilíndrico de 70 caballos, el italiano con un Züst de 40 caballos y el francés compuesto por un De Dion-Bouton y Motoblock de 30 caballos y un Sizaire-Naudin con motor monocilíndrico de 900 cc; los norteamericanos estaban preocupados por la falta de un equipo que los representara por lo que se empezó a buscar un representante del país, sería Edwin Ross Thomas, dueño de la Thomas Motors Company, el que cedería y dispondría un Thomas Flyer de 4 cilindros y 60 caballos para formar el equipo norteamericano. El 12 de febrero de 1908, Times Square recibió a los equipos con una multitud de espectadores, el evento debía comenzar a las 11 de la mañana pero como el alcalde se retrasó, el empresario Colgate Hoyt disparó al aire dando inicio a la carrera. En el recorrido original los pilotos debían llegar a Alaska y a través del estrecho de Bering cruzar a Rusia, cosa que no sucedió porque la implacable nieve junto a los fuertes vientos atascaron los vehículos; debido a esto los pilotos fueron desviados a Seattle donde fueron embarcados a Japón y, posteriormente, a Vladivostok, Rusia. A partir de allí, cada equipo estaba abandonado a su suerte, la falta de carreteras junto al clima impenetrable hacía que los pilotos tuvieran como única guía las vías de los ferrocarriles. Finalmente, el 30 de julio el Thomas Flyer conducido por Georges Schuster cruzó la meta convirtiéndose en el vencedor de la carrera; el equipo alemán había llegado 3 días antes pero como se comprobó que se habían embarcado directo a Vladivostok, sin pasar por Japón, y habían realizado gran parte del recorrido en tren fueron penalizados con 30 días. SE ESTRENA LA PRIMERA PELÍCULA ANIMADA A COLOR Un día como hoy en el año 1932, Disney estrenaba en los teatros la película "Árboles y Flores". Dirigida por Burt Gillett, originalmente iba a ser estrenada en blanco y negro pero como Walt Disney quedó impresionado con las pruebas que Herbert Kalmus, presidente de Technicolor Motion Picture Corporation, estaba haciendo con el Tecnicolor a tres bandas decidió rehacerla. El Tecnicolor es un proceso químico que permite que los fotogramas de las películas tengan color, el utilizado en la película estaba compuesto por 3 colores (verde, rojo y azul) que se recombinaban. La película duraba 8 minutos y ganó un Oscar en la categoría "mejor cortometraje de animación".

Efemérides del día de la fecha: 30 de Julio

