Después de confirmar incorporaciones y salidas la semana pasada, el entrenador Lucas Bovaglio señaló que el plantel está "prácticamente cerrado", aunque todavía espera por un centrodelantero más. Mañana, el Violeta enfrentará a Tigre en su cuarto amistoso de esta pretemporada. El plantel de Villa Dálmine comenzó ayer en el predio La Finca de Los Cardales su anteúltima semana de pretemporada de cara al próximo campeonato de la Primera B Nacional. Después tendrá por delante la semana previa al inicio de la temporada, cuyo fixture se conocerá este jueves, en la presentación del nuevo formato de la categoría. La semana pasada, el Violeta realizó movimientos dentro de su plantel. Confirmó la continuidad del mediocampista Federico Recalde (firmó su nuevo contrato) e incorporó al marcador central Sergio Díaz (ex Independiente de Avellaneda) y al lateral izquierdo Facundo Rizzi (ex Rosario Central). En tanto, Cristian González continúa entrenando con la Reserva (el club busca un nuevo acuerdo contractual con el jugador o arreglar su salida a otra institución), mientras que Francisco Nouet fue cedido a préstamo a Flandria (compartirá equipo con su hermano Matías) y Germán Águila pasó por la misma vía a Luján, al tiempo que el arquero José Castellano quedó libre. "A tres semanas del arranque de la temporada, tener el plantel prácticamente cerrado es positivo. Ahora resta seguir trabajando para pulir detalles", señaló al respecto Lucas Bovaglio en declaraciones a FM Radio City Campana. Igualmente, el entrenador explicó que todavía espera por un centrodelantero más y que podría arribar otro volante interno. El Violeta volverá a entrenar hoy en el estadio de Mitre y Puccini y mañana miércoles se medirá con Tigre en un amistoso que se disputará en el Country Mapuche de Pilar. Sobre el balance que le dejaron los ensayos anteriores, Bovaglio manifestó: "Siento que vamos creciendo, mejorando. Tanto contra Vélez como contra Morón y Argentinos Juniors, el equipo fue dando pasos hacia adelante respecto a lo que nosotros pretendemos. Estamos haciendo pruebas, variando los sistemas y los jugadores. Y seguramente seguiremos así hasta la semana previa al debut, cuando comenzaremos a definir los once que arranquen el primer partido". De cara a ese debut, el entrenador lamentó que tendrá dificultades para poder encontrar otros dos rivales para nuevos amistosos: "No es tan sencillo ahora encontrar un rival que nos dé una buena medida", explicó en relación a que ya comenzaron los torneos de Superliga, Primera B y Primera C. Finalmente, el DT Violeta se refirió a la conformación del actual plantel de Villa Dálmine de cara a los objetivos planteados en Mitre y Puccini para le temporada 2019/20: "Tenemos un equipo que tiene un balance bastante bueno entre los jugadores experimentados que continuaron respecto a la temporada pasada y los muchos jóvenes que se incorporaron ahora. Creo que tenemos el balance justo. La idea es armar un equipo competitivo. Después veremos en qué lugar nos sitúa el campeonato. Todos arrancamos con la ilusión de pelear lo más arriba posible. Después, los resultados, los momentos, irán poniendo a cada equipo en el lugar que merece. Trataremos de que este equipo tenga una identidad y esté lo más arriba posible".



EL PLANTEL VIOLETA ENTRENÓ AYER POR LA TARDE EN LOS CARDALES (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).

