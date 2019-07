P U B L I C



RIVER, POR LOS CUARTOS Hoy comenzarán a definirse las llaves de Octavos de Final de la Copa Libertadores de América. Y el primer equipo argentino en jugarse su boleto a la próxima instancia será River Plate, que desde las 19.15 horas enfrentará como visitante a Cruzeiro de Belo Horizonte. El Millonario no pudo sacar diferencias como local, pero llega a esta revancha con la ventaja de haber terminado con el arco en cero en su estadio, por lo que, de marcar un gol, obligará a ganar al conjunto brasileño. En tanto, desde las 21.30 horas, Godoy Cruz se medirá en San Pablo frente al Palmeiras después del empate 2-2 que protagonizaron en Mendoza. El otro encuentro de la jornada también será desde las 21.30: Olimpia de Paraguay recibirá a Liga de Quito para tratar de revertir el 1-3 de la ida en Ecuador. Este resultado le interesa a Boca, que en caso de eliminar a Paranaense, se medirá con el ganador de esta llave. DE ROSSI PRESENTADO El mediocampista italiano Daniele De Rossi fue presentado ayer por Boca Juniors y afirmó que el objetivo del Xeneize no es sólo la Copa Libertadores, sino intentar "ganar todo" lo que compita durante la temporada. "Mi objetivo son los que tiene Boca, que es mi equipo, que es este año y quién sabe cuánto tiempo. El objetivo de Boca es ganar la Libertadores, campeonatos, es ganar todo. Estoy acá para ayudar, dar mi aporte", indicó en conferencia de prensa. El jugador de 36 años evaluó que necesitará "una semana o diez días" para acondicionarse futbolísticamente a la idea del entrenador Gustavo Alfaro, que planea su debut por la Copa Argentina frente a Almagro. "Yo me entrené casi los dos meses que estuve quieto, me entrenaba duro. Pero una cosa es entrenarse solo corriendo dos horas como un loco y otra es jugar a la pelota. Necesitaré una semana, diez días, no lo sé. Esto lo decidirá el DT", sostuvo. SUPERLIGA Por la primera fecha de la Superliga 2019/20 se registraron los siguientes resultados: Racing 0-0 Unión (el campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia); Colón 0-1 Patronato; San Lorenzo 3-2 Godoy Cruz (gol del campanense Nicolás Blandi, de penal, para el 3-2 del Ciclón); Lanús 1-1 Gimnasia (LP); Argentinos Juniors 1-1 River Plate; Estudiantes (LP) 1-0 Aldosivi (el campanense Nazareno Solís jugó los 90 minutos para el conjunto de Mar del Plata); Talleres 1-0 Vélez Sarsfield; Defensa y Justicia 0-1 Independiente; Boca Juniors 0-0 Huracán; y Arsenal 1-0 Banfield. Anoche, al cierre de esta edición, Atlético Tucumán recibía a Rosario Central en el último partido de la programación. PRIMERA C El fin de semana se puso en marcha el Torneo Apertura de la Primera C y se dieron los siguientes resultados: Victoriano Arenas 0-0 San Martín (B), Leandro N. Alem 1-1 Midland, Argentino (M) 2-1 Berazategui, Cañuelas 1-0 Laferrere, El Porvenir 0-0 Dock Sud, Sportivo Italiano 1-0 Central Córdoba (R) e Ituzaingó 2-1 Luján. Esta tarde, desde las 15.30, Deportivo Español recibe a Deportivo Merlo. Mientras que quedó postergado Excursionistas vs Real Pilar. BAJAS FEMENINAS El Club Villa San Carlos anunció que no presentará su equipo de fútbol femenino en la Primera A de los campeonatos que organiza la AFA por "los gastos que conlleva la profesionalización". Por su parte, Real Pilar confirmó que no continuará contando con su equipo de fútbol femenino, luego de haberse quedado en dos temporadas consecutivas a las puertas del ascenso a la Primera A. De hecho, en el último certamen, las Reinas (equipo en el que jugaba la campanense Marina González) perdieron la final del Reducido frente a SATSAID.

Breves: Fútbol

