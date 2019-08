La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/jul/2019 El ministro de Seguridad bonaerense estuvo en Campana







"A los que dicen que con asfalto no se come, que vayan a ver cómo cambió la vida en otamendi", expresó Ritondo. Cristian Ritondo recorrió obras junto al intendente Abella y saludó a los militantes de la campaña electoral. "Es una alegría poder hablar con los vecinos y solo escuchar felicitaciones para el intendente", expresó. El titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, visitó Campana, recorrió diversas obras realizadas por la gestión del intendente Abella, saludó a militantes de Juntos por el Cambio en campaña y destacó la labor "en equipo" entre el Municipio y la Provincia. "Es la tercera vez que vengo y la verdad es que la cantidad de cambios que ha hecho Sebastián junto a todo su equipo son importantísimos", expresó el funcionario. Y aseguró: "Es una alegría poder hablar con los vecinos y solo escuchar felicitaciones para el intendente". Ritondo resaltó tres ejes de obra pública llevados a cabo por el intendente Abella. Uno fue la revitalización de los espacios públicos y plazas. El segundo, "el centro comercial a cielo abierto" en que se ha convertido la avenida Rocca. Y el tercero, la pavimentación de decenas de calles en los barrios periféricos de la ciudad. En ese sentido, el funcionario les pidió "a aquellos que dicen que no se come con el pavimento, que hablen con la gente del barrio Otamendi para que les digan cómo les cambió la vida". "Lo lógico es seguir profundizando el camino del cambio, seguir dando soluciones y las luchas que hay que dar, sin bajar los brazos y transformando la vida de la gente", afirmó Ritondo. El ministro también se refirió a la gestión provincial en materia de seguridad. "Con la gobernadora no dimos la lucha contra el narcotráfico, las mafias y las barras del fútbol porque somos guapos, sino porque queríamos que vuelvan las familias a las canchas, porque detrás de cada adicción hay una madre y una familia que sufre, porque atrás de las mafias hay gente sometida", manifestó. "Detrás de todos los cambios que profundizamos, está la gente", añadió Ritondo. "Lo que logramos el intendente y el gobierno de la provincia tiene que ver con que trabajamos en equipo: cuando Seba tiene un problema de seguridad, sabe que lo va a atender un ministro y va a hablar. Y eso la gente lo tiene que ver", cerró el funcionario. Por su parte, el intendente Abella celebró el apoyo de los gobiernos provincial y nacional para su gestión y les pidió a los electores que acompañen "con la boleta completa" la propuesta del oficialismo. "Es la primera vez que un gobierno nacional nos da tres proyectos integrales de obra para tres barrios tan marginados como son San Felipe, San Cayetano y Otamendi, donde pudimos invertir un dinero muy importante. Desde el Municipio hemos ejecutado las obras, pero tiene que ver con una mirada que tiene el presidente de la Nación. Y las obras de pavimento las hemos hecho con fondos provinciales. Esas tres patas hicieron posible que Campana haya cambiado tanto en tres años y medio", sostuvo el mandatario local. Abella también destacó el trabajo "en conjunto" con el Ministerio de Seguridad y con las fuerzas de seguridad de la zona "para poder dar el mejor servicio", sumado al impacto que ha tenido la aplicación Alerta Campana "que han bajado más de 20 mil vecinos y que permite llevarles los recursos que nos da la Provincia lo más rápido posible a las puertas de su casas". "Particularmente, he ido al Ministerio de Seguridad más de 20 veces en estos tres años y medio y me han recibido de manera excelente, poniendo su predisposición para solucionar las problemáticas", aseveró el jefe comunal.

El Intendente abella y el ministro ritondo, junto a vecinos en la plaza Italia.





El jefe comunal escuchó con atención a cada uno de los vecinos.





En la avenida Rocca, conversaron con los candidatos de la lista de Abella.

Recorriendo Campana junto al Ministro de Seguridad de la provincia @cristianritondo pic.twitter.com/6LJRiMmf7f — Sebastian Abella (@SebaAbella) July 30, 2019 Recibimos la visita de @cristianritondo precandidato a diputado nacional por #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/KHF1NWyCGR — Juntos por el cambio Campana (@CambiemosCampan) July 30, 2019

El ministro de Seguridad bonaerense estuvo en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: