Tiene 85 años y salvó su vida de milagro. El accidente ocurrió en la tarde de ayer sobre el cruce de Ruta 6 y Bertolini. Un vecino de 85 años que se trasladaba en bicicleta salvó su vida de milagro tras ser atropellado por un camión y arrastrado varios metros. El impactante accidente ocurrió en el cruce de la calle Bertolini con la Autovía 6. Según trascendió, la víctima fue arrastrada casi medio centenar de metros por el transporte. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo averiguar La Auténtica Defensa, las heridas que recibió fueron menores: no sufrió la fractura de ningún hueso y su vida nunca habría corrido peligro. El hombre fue asistido por vecinos y luego por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital Municipal San José. Por su parte, el camionero fue demorado, pero luego fue autorizado a continuar su viaje. La bicicleta de la víctima quedó resguardada en Comisaría.

El anciano salvó su vida milagrosamente luego de ser arrastrado más de 50 metros.



La víctima habría sido arrastrada casi medio centenar de metros.

#Dato [hilo] desde la alta cabina el conductor del camión no había visto que la bicicleta quedó abajo arrastrándolo más de 25 metros, al bajar a comprar rosca lo escuchó gritar y lo sacó con ayuda de un vecino. Con raspones y golpes pero a salvo, trasladó SAME, CP zona 4 pic.twitter.com/V986u6CCIR — Daniel Trila (@dantrila) July 31, 2019

Un anciano en bicicleta fue atropellado por camión

