Hoy, en términos fácticos, La Auténtica Defensa cumple 42 años. Sin embargo, es bueno recordar en esta fecha que en realidad, hace 42 años Víctor Sánchez, lejos de achicarse primero con la intervención del gobierno militar (fruto de haber publicado una incómoda y encendida carta firmada por Calixto Dellepiane en abril de 1976) y luego, directamente, perdiendo irremediablemente las riendas de la editorial La Defensa Popular, redobló la apuesta sacando a la calle un nuevo medio periodístico, incluso -luego- tomando un riesgo mayúsculo en términos financieros al comprar una planta impresora offset. Su intuición y, ¿por qué no decirlo?, su fidelidad a un linaje que ya acumula 4 generaciones y más de 100 años en el periodismo, no lo traicionaron: La Auténtica Defensa fue un éxito prácticamente desde el primer día que salió a la calle, e incluso logró sobrevivir a La Defensa Popular original que le habían arrebatado. Dicen que "todo tiempo pasado fue mejor". Y también dicen que "lo que no te mata, te fortalece". Hace varios años ya que el advenimiento de internet, el surgimiento de las ediciones digitales y de los portales de noticias, claramente, nos sacaron de nuestra zona de confort. Pero así como (y en plena dictadura) Don Víctor no se achicó, La Auténtica Defensa celebra hoy con sus lectores y anunciantes otro año de vida apostando a reflejar y acompañar de manera fiel y lo más equilibrada posible, el tiempo que nos toca transitar. Con más luces que sombras (estamos seguros de eso) hoy celebramos, por sobre todas las cosas, que Campana tiene un Diario: es decir, bastante más que un afiebrado compilado de crónicas y gacetillas. No es poca cosa. Contamos con ustedes. Cuenten con nosotros. Al Diario de Campana lo hacemos todos.





La Auténtica Defensa:

Con el mismo ímpetu del comienzo

