Candidatas a concejales participaron de un encuentro de mujeres con Vidal

Mariela Schvartz junto al resto de las integrantes de la lista del intendente Abella fueron parte del coloquio que tuvo la modalidad de 360º y se realizó en San Fernando. Las candidatas a concejales y consejeras escolares de la lista del intendente Sebastián Abella por Juntos por el Cambio participaron de un encuentro de mujeres con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La primera aspirante a legisladora local, Mariela Schvartz junto a Romina Vulich, Karina Sala, Ángela Medina, Andrea Román y Nelda García, entre otras referentes, fueron parte del coloquio que tuvo la modalidad de 360º y se llevó a cabo en la localidad de San Fernando. En este marco, la mandataria bonaerense les pidió a las mujeres que la voten para "seguir fortaleciendo políticas para que no haya ´Ni una Menos´", en referencia a la lucha contra los femicidios, y para continuar lo iniciado en 2015. Además, Vidal les dijo a las mujeres que el Gobierno las "necesita más que nunca" y que en las PASO del 11 de agosto "tenemos que volver a demostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos", al tiempo que enfatizó que "la pelea" por la agenda de género "no puede ser de un partido o de otro". Una vez finalizado el encuentro, Schvartz agradeció la invitación y aseguró que "todas las mujeres de la provincia, y de Campana en particular, somos parte de un equipo que va a dejar todo por seguir con la transformación que iniciamos hace casi cuatro años atrás". Y para concluir enfatizó que "como no queremos volver atrás, no vamos a aflojar. Continuaremos trabajando juntas por el futuro de todos nuestros hijos y el de todos los campanenses".

Vidal estuvo al frente del encuentro de mujeres.





Candidatas a concejales, consejeras escolares y referentes participaron del acto.





Schvartz junto a la Ministra de Salud y Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley.

Entre nosotras nos inspiramos y nos hacemos más fuertes. Porque hubo mujeres valientes que abrieron el camino y pelearon por nuestros derechos, yo pude llegar a una Provincia que siempre gobernaron varones. Hoy nos toca abrir nuevas puertas para nuestras hijas. pic.twitter.com/04q8HKggrH — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 29, 2019 #JuntosSomosImparables @Neldagar17 @MarieSchvartz pic.twitter.com/GDRtnIjyzS — milva lopez pereyra (@milvalp) July 29, 2019 #JuntosSomosImparables pic.twitter.com/5cF8RoNE3h — milva lopez pereyra (@milvalp) July 29, 2019

Candidatas a concejales participaron de un encuentro de mujeres con Vidal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: