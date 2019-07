Vecino de Otamendi desaparece en la Isla

Se trata de Daniel Bello, de 21 años. Cruzó en su kayak el jueves y el sábado encontraron la embarcación a la altura de Escobar.

"La información que tenemos es que la hermana lo vio llegar a la costa de enfrente, y pisar tierra el jueves. Pero como nunca volvió, el viernes su madre llamó al 106, de Emergencias Náuticas, para pedir por su paradero", comentó el titular de Prefectura Campana, Norberto Pisani.

La embarcación de Bello, un kayak, la encontró Prefectura de Escobar el sábado, pero hasta ayer no había mayores novedades. "Lo seguimos buscando. Incluso recibimos la colaboración de la Brigada K 9, pero los sabuesos no aportaron nada hasta el momento y no tenemos ninguna pista para pensar que se haya ahogado o, directamente, que aún sigue en la isla", agregó Pisani. Interviene la Dra. Ana Laura Brizuela, de la UFI 2, quien pidió colaboración al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).