Personal SISEG volvió a manifestarse

Empleados de la empresa de Seguridad Privada contratada por el municipio se concentraron en el Parque Urbano y entregaron un petitorio al municipio. Piden por la continuidad de sus puestos laborales. Denuncian además "hostigamientos". Un grupo de trabajadores de la empresa de vigilancia privada Siseg, contratada por el Municipio para brindar seguridad en sus diversas dependencias, volvió a manifestarse este martes en las afueras de la nueva Biblioteca del Parque Urbano. Los trabajadores reclaman la preservación de las fuentes laborales y la cancelación de una supuesta deuda que la Municipalidad mantendría con su empleador. También denunciaron "hostigamientos". "Esta gestión viene de un desgaste con nosotros y nos quiere sacar de una mala manera, quiere dejar literalmente 40 familia sin trabajo, sin ingresos, personas que son todas de Campana, vigiladores con 20 años de antigüedad, que sabemos que (en otro trabajo) no los van a tomar, que hay alquileres, familias, nietos y padres a cargo", expresó una de las manifestantes, que pidió no ser identificada por ser "un mando medio" sin autorización para hablar con los medios. En marzo, trabajadores de Siseg habían reclamado en el mismo lugar que el Municipio le pagara a la empresa 6 millones de pesos adeudados, lo que impedía que cobrasen sus sueldos. Este martes, mientras aseguraron que hoy la percepción de sus salarios es normal, señalaron que la deuda todavía asciende a 4 millones de pesos. Además, denunciaron que Siseg sería reemplazada por una "cooperativa de Capital Federal". "No sé cómo van a arrancar (los integrantes de la cooperativa) porque no tienen idea de nada, no saben cuál es el funcionamiento de los vigiladores del Hospital y de todos los procedimientos internos. Tenemos muchas cuestiones a trabajar adentro que la gente no sabe: desde procedimientos legales, acompañar a una mamá en el Registro Civil, hacernos cargo de los pacientes de salud mental, hasta contener a familias que pierden a sus hijos", sostuvo la vigiladora. En este marco, la mujer aseguró que ella y sus compañeros deben "padecer laboralmente hostigamientos todos los días" junto a "amenazas de todo tipo, incluso hacia los trabajadores municipales" que se solidarizan con ellos. Ayer en el Parque Urbano dos móviles policiales, incluida una unidad del GAD, hicieron guardia a metros de los manifestantes para custodiar su accionar. "No venimos a hacer problemas ni a invadir el espacio de trabajo de nadie", afirmó la mujer. Los vigiladores lograron entregarles a funcionarios locales una carta firmada por el delegado regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), quien invita a reflexionar al intendente Abella sobre la continuidad de los trabajadores agremiados y, a la vez, advierte que defenderá "los derechos adquiridos" por sus colegas.

Personal SISEG volvió a manifestarse

