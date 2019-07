Efemérides del día de la fecha: 31 de Julio

DÍA DE LA SIDERURGIA ARGENTINA En este día se homenajea al General Manuel Savio, ingeniero, militar y precursor de la industria siderúrgica en nuestro país. Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació el 15 de marzo de 1892 en Buenos Aires. Preocupado por el marginal desarrollo de la industria siderúrgica en el país decide impulsarla: "la del acero es una industria básica sin cuyo desarrollo no puede considerarse que un país ha alcanzado su independencia económica". Así, en el año 1930, crea la Escuela Superior Técnica que, en el año 1934, tendría su primera camada de ingenieros militares; en 1941 creó la Dirección General de Fabricaciones Militares y obtuvo el permiso para realizar exploraciones y explotar cobre, hierro, plomo, estaño y otros minerales; en el año 1947 se aprobó el proyecto de ley que presentó el año anterior, la Ley Nº 12.987, dando origen a la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) y el Plan Siderúrgico Nacional, el objetivo principal de la primera era "la producción de arrabio y elementos semiterminados de acero en las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades del país y, eventualmente, para la exportación" mientras que el segundo era asegurar el desarrollo y posterior afianzamiento de la industria siderúrgica. Falleció el 31 de julio de 1948 en Buenos Aires.

FALLECE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Antoine de Saint-Exupéry nació el 29 de junio del año 1900 en Lyon, Francia. Desde muy chico quedó tan encantado con los aviones que se paseaban en el aeródromo de su ciudad que todos los días pedaleaba hasta ahí, donde permanecía horas observándolos; un día un joven piloto le ofrece pasear en su aeroplano, Antoine acepta y comprende que su lugar estaba en el cielo. En 1921 hizo el servicio militar en el Regimiento de Aviación de Estrasburgo, donde aprende a pilotar aviones. En 1926 publica "El Aviador" en la prestigiosa revista "Le Navire d´Argent" y entra a trabajar en "Latécoère" transportando el correo desde Toulouse a Senegal. En 1929 viaja a Argentina y funda "Aeroposta Argentina", la primera compañía de aviación del país, en la que traslada la correspondencia y de vez en cuando a pasajeros. Fascinado con la Cordillera de los Andes y los paisaje patagónicos le escribió una carta a su madre diciéndole: "¡Qué bello país y cómo es de extraordinaria la Cordillera de los Andes!". En junio de 1930, mientras volaba por la Cordillera perdió de vista al avión de su compañero, Henri Guillaumet, desesperado lo buscó pero no lo encontró; 5 días después del incidente lo encontraron sano y salvo; esta experiencia inspiró a Saint-Exupéry a escribir en su libro "Tierra de Hombres": "y cuando de nuevo me deslizaba entre los muros de los pilares gigantes de los Andes, me parecía que ya no te buscaba, sino que velaba tu cuerpo en silencio, dentro de una catedral de nieve". En 1931 vuelve a Francia. Entre sus obras se encuentran "Correo del Sur" (1929), "Vuelo Nocturno" (1931), "Tierra de Hombres" (1939), "Piloto de guerra" (1942) y su obra más importante "El Principito" (1943). El 31 de julio del año 1944 mientras se encontraba en una misión para su país durante la Segunda Guerra Mundial su avión desapareció. En 1998 un pescador encontró una pulsera de plata con el nombre del escritor. LA NASA ANUNCIA QUE HAY AGUA EN MARTE Un día como hoy en el año 2008, Peter Smith, principal investigador de la misión Phoenix de la NASA, anunciaba a los medios: "con gran orgullo y alegría me complace anunciar que hoy tenemos pruebas de que este material es hielo de agua y no otra sustancia". La misión exploratoria Phoenix fue creada con el propósito de estudiar la historia del agua en el ártico marciano y buscar evidencia de que el planeta es habitable para los humanos; el día del descubrimiento, el brazo robótico de la nave "Phoenix" había hecho una perforación de 5 centímetros en el suelo hasta que se chocó con una capa dura de material congelado, lo extraído fue analizado en un instrumento de la nave que identificó vapores de agua.

