La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/jul/2019 Rugby:

Ciudad igualó con Varela Jr y no se pudo despegar de la zona de descenso directo















Al Tricolor se le escapó la victoria en los 10 minutos finales, cuando la visita anotó un try y dos penales para el 30-30 final. Así cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero no pudo superar a su rival en la tabla. Los 10 minutos finales del encuentro frente a Varela Junior volvieron a darle otro golpe al plantel superior del Club Ciudad de Campana, que tenía la victoria prácticamente en la mano y, al final, debió conformarse con un empate 30-30 como local ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue el pasado sábado, por la 15ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), cuando el Tricolor dominó en todo momento el marcador, logrando irse 20-10 al entretiempo, consiguiendo una máxima de 27-10 en el complemento y llegando 30-17 arriba a esos diez minutos finales. Sin embargo, un try convertido y dos penales anotados por Varela Jr en ese tramo decisivo del encuentro dejaron con un sabor amargo al CCC. Los tries del equipo de nuestra ciudad fueron anotados por Juan Calvi, Franco Velázquez, Franco Barco y Nicolás Toledo, mientras que Calvi sumó dos conversiones y dos penales para redondear los 30 puntos de Ciudad. La formación dispuesta por el coach César Gigena para este encuentro fue la siguiente: Santiago Sauton, Didier Galeano, Alan González; Lautaro Nelli, Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle, Javier Pérez; Martín Lescano, Enrique Peralta; Facundo Cerda, Franco Barco, Juan Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Nicolás Toledo, Andrés Moreno y Leo Correa. Con este empate, el CCC cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero dejó pasar una gran oportunidad de abandonar el anteúltimo lugar de la tabla y superar a Varela, que se encuentra justo por delante y es uno de sus rivales en la lucha por la permanencia. Por ello sigue en zona de descenso directo (los dos últimos bajan, mientras que 11º y 12º disputarán una promoción). Los demás resultados de esta segunda fecha de la segunda rueda de la Segunda División fueron: Atlético Chascomús 18-33 San Miguel; Tiro Federal de San Pedro 36-34 La Salle; Los Cedros 46-13 Club Argentino; Del Sur 18-15 Virreyes; Las Cañas 52-7 Gimnasia de Ituzaingó; y El Retiro 16-17 Mercedes. En la próxima fecha, a disputarse este sábado 3 de agosto, Ciudad de Campana tendrá otro importante compromiso en la lucha por la permanencia, dado que visitará a Club Argentino, equipo que hoy está en el 10º puesto, afuera de la zona de descenso, pero a solo cinco unidades de distancia del Tricolor. Además, por esta 16ª fecha también jugarán: Mercedes Rugby vs Atlético Chascomús, Gimnasia de Ituzaingó vs El Retiro, Virreyes vs Las Cañas, Varela Jr vs Del Sur, La Salle vs Los Cedros y San Miguel vs Tiro Federal de San Pedro.

EL CCC NO PUDO DEFENDER EL TRIUNFO EN LOS MINUTOS FINALES

#Rugby A Ciudad de Campana se le escapó la victoria en los últimos 10 minutos: igualó 30-30 como local ante Varela Jr y no pudo salir de la zona de descenso directo de la Segunda División de la URBA. Su próximo compromiso será este sábado 3 como visitante frente a Club Argentino. pic.twitter.com/zRZOKQV5XJ — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 31, 2019

Rugby:

Ciudad igualó con Varela Jr y no se pudo despegar de la zona de descenso directo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: