Como visitante, el Celeste se impuso 79-71 en el cierre de la anteúltima jornada de la fase regular del Torneo Oficial de la ABZC. Para clasificar a los Cuartos de Final deberá vencer el viernes a Honor y Patria de Capilla del Señor. Si lo hace por 15 puntos de diferencia asegurará su boleto. Si no, necesitará además de una derrota de Independiente. El Campana Boat Club consiguió en la noche del lunes la victoria que necesitaba al superar 79-71 como visitante a Defensores Unidos de Zárate en el cierre de la 17ª y anteúltima fecha de la fase regular del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). De esta manera, el Celeste tendrá en la última jornada la posibilidad de acceder a los playoffs por el título para evitar así jugar por la permanencia. Con este triunfo, el CBC quedó con registro de 5 victorias y 12 derrotas en 17 presentaciones y suma 22 puntos. Uno menos que Honor y Patria de Capilla del Señor e Independiente de Zárate (6-11; 23 puntos). Por ello, en la última fecha tendrá la posibilidad de alcanzar a estos dos conjuntos. Sobre todo, porque el viernes enfrentará justamente al "Gaucho" en la ribera de nuestra ciudad. Ante esta situación, los dirigidos por Gustavo Godoy saben que si vencen a Honor y Patria lo igualarán, pero para poder quedar mejor posicionados en el desempate entre ambos deberán ganar por más de 15 puntos, dado que, en la primera rueda, los de Capilla del Señor se impusieron 83-68. En caso que el Boat Club derrote por menos de esa diferencia a Honor y Patria, deberá esperar entonces una caída de Independiente de Zárate frente a Defensores Unidos, partido que cerrará la fase regular el domingo a las 20 horas. Es que, con esa combinación, se daría un triple empate que clasificaría al CBC a playoffs. La 18ª y última fecha comenzará este miércoles con el clásico de Pilar, cuando Atlético reciba a Sportivo desde las 21.30 horas en un partido que definirá la segunda posición. En tanto, el viernes, Ciudad de Campana recibirá a Sportivo Escobar en un duelo que determinará cuál de los dos equipos concluirá en cuarto lugar y será local en el cruce de Cuartos de Final que protagonizarán ambos conjuntos. El viernes también jugarán: Campana Boat Club vs Honor y Patria y Presidente Derqui vs Central Buenos Aires. Mientras que el domingo se cerrará la fase regular con el choque entre Independiente y Defensores Unidos. EL PARTIDO El lunes, en el gimnasio Carlos Baigros de Villa Fox, el CBC contó con un gran arranque de Gustavo Marafioti, quien anotó los primeros 10 puntos de su equipo. Y posteriormente, con la aparición de Bruno Santini (dos triples y un doble) se encaminó a tomar una luz de seis puntos en el primer cuarto (24-18). En el segundo período, la ofensiva del Celeste fue más inconstante, pero contó con dos nuevas "bombas" de Santini y una de Guido Cadelli para sostener el liderazgo en el tablero al término de la primera mitad (41-38). En el tercer cuarto, el trámite se hizo más enredado y para los dirigidos por Gustavo Godoy fueron muy importantes los viajes a la línea: Marafioti aportó seis libres (10 puntos en total en el parcial), mientras Santini agregó otros dos. Así, el CBC llegó al último período con ventaja de cuatro (57-53). Sin embargo, en los primeros siete minutos de ese último cuarto, Boat Club solo sumó triples de Santini y Lucas Palacios y el local lo aprovechó para pasar al frente (64-63). Fue entonces cuando surgieron Palacios y Cadelli para construir un parcial de 10-0 que encaminó la victoria del CBC. Un triple de "Luquitas", una penetración y un triple de Guido y una corrida de "Luquitas" dejaron el marcador 73-64 a favor del elenco campanense con menos de un minuto por jugar. Y en el desenlace, desde la línea, los Celestes estuvieron firmes y sellaron el 79-71 final para llegar a la última fecha con chances de clasificar a los playoffs y asegurar su lugar en el Nivel A del Oficial de la ABZC.

CON 27 PUNTOS, GUSTAVO MARAFIOTI FUE FIGURA DEL CBC EN LA VICTORIA LOGRADA EN VILLA FOX. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (71): Carlos Garín Palacios (13), Nahuel Arana (14), Juan Cuenca (4), Guido Tedesco (21) y Lautaro Burgueño (12) (FI) Emiliano Cimenti (0), Nicolás Ferreyra (3) y Theo Criado (4). DT: Juan Negro. CAMPANA BOAT CLUB (79): Agustín Giordanelli (0), Guido Cadelli (13), Bruno Santini (21), Leandro Fink (6) y Gustavo Marafioti (27) (FI) Lucas Palacios (12), Mateo Somoza (0) y Valentín Aon (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 18-24 / 20-17 (38-41) / 15-16 (53-57) / 18-22 (71-79). JUECES: Ezequiel De la Peña y Pablo Cesio. GIMNASIO: Defensores Unidos. #Básquet Campana Boat Club venció este lunes 79-71 como visitante a Defensores Unidos por la antepenúltima fecha del Torneo Oficial de la ABZC. Marafioti (25 puntos) y Bruno Santini (21) fueron los máximos anotadores, mientras que Palacios y Cadelli fueron claves en el cierre. pic.twitter.com/SZAVwdxJ8E — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 30, 2019

Básquet:

Boat Club venció a CADU y llega a la última fecha con chances de acceder a los playoffs

