Breves: Panamericanas

OTRO ORO EN CANOTAJE El canotaje argentino cerró ayer su participación en los Juegos Panamericanos de Lima con otra jornada inolvidable en la que cosechó una medalla de cada color, incluido el emotivo triunfo de la platense Sabrina Ameghino en la prueba de K1 200 metros. A sus 38 años, la platense logró su mejor resultado deportivo en su quinta participación Panamericana y terminó envuelta en lágrimas, aplausos y muestras de cariño. Además, llegó a nueve medallas Panamericanas e igualó la marca del ciclista Walter Pérez como los atletas argentinos con más preseas. Además, la dupla integrada por Magdalena Garro y Brenda Rojas consiguió la plateada en la prueba de K2 500 metros, mientras que Rubén Rézola se llevó el bronce en el K1 200 metros, celebrado en la pista de la Albufera de Medio Mundo de la capital peruana. El canotaje cerró así su mejor participación con cuatro oros, una plata y dos bronces, alcanzado un total histórico de 48 medallas, una cifra que lo ubica como uno de los deportes que más preseas le dio a la Argentina. GARRA PLATEADA La Selección Argentina Femenina de Handball completó su gran torneo en estos Juegos Panamericanos con una muy buena actuación en la final frente al poderoso combinado de Brasil, que se terminó imponiendo por 30 a 21. Después de haber dominado el marcador durante todo el primer tiempo, La Garra se fue al descanso sin ventaja porque en el cierre de esa etapa, las brasileñas lograron igualar el tanteador en 12 con dos ataques rápidos. Luego, con un gran arranque de complemento, Brasil se escapó rápidamente (redondeando un parcial de 7-0) y encaminó el triunfo que le terminó valiendo un nuevo oro. BRONCE Y CASAMIENTO Uno de los tres bronces que consiguió ayer Argentina fue gracias a la actuación del gimnasta Federico Molinari, quien terminó en el tercer puesto en la competencia de anillas. En el cierre de su gran carrera, el finalista olímpico en Londres 2012 se colgó su primera medalla Panamericana y luego, para festejar, en plena nota televisiva, sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio. "Yo pensaba, si hoy gano una medalla, quiero hacer algo importante en mi vida, y le quiero preguntar a mi mujer si se quiere casar conmigo". Ahí nomás vino el abrazo con Paula Cancio, la madre de Valentino y Ciro, los hijos de ambos, que le dio el sí al aire. MÁS MEDALLAS La delegación argentina cosechó ayer otras cuatro medallas: dos de plata y dos de bronce. En Beach Voley, la dupla conformada por Ana María Gallay y Fernanda Pereyra no pudo con la pareja estadounidense en la final y se colgó la medalla plateada. En tanto, en el certamen masculino, Nicolás Capogrosso y Julián Azaad vencieron a la dupla canadiense en el partido por el tercer puesto y se quedaron con la presea de bronce. También el esquí acuático aportó podios por duplicado para Argentina. En wakeboard, Ulf Ditsch se quedó con la medalla plateada, Mientras que en el Overall, Tobías Giorgis obtuvo la medalla de bronce. Con estos resultados, Argentina acumula ya 25 medallas en est os Juegos Panamericanos de Lima: 8 de oro, 7 de plata y 11 de bronce. De esa manera, la delegación nacional se encuentra en el quinto puesto por detrás de Estados Unidos (28-22-15), México (13-8-22), Brasil (11-8-16) y Canadá (8-19-15).

