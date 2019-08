La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/jul/2019 Primera B Nacional:

Desde las 9.00 se enfrentarán en el Mapuche Country Club. Será el cuarto ensayo Violeta de pretemporada. En la continuidad de su pretemporada, el plantel de Villa Dálmine disputará hoy su cuarto amistoso de preparación para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Será frente a Tigre desde las 9.00 en el Mapuche Country Club de Pilar, donde el Matador hará las veces de anfitrión. Para el Violeta será su cuarto ensayo de este ciclo: anteriormente se midió ante Vélez Sarsfield (empates 1-1 y 0-0), Deportivo Morón (empates 0-0 y 1-1) y Argentinos Juniors (victorias 1-0 y 2-1). Los goles hasta el momento llegaron por intermedio de Catriel Sánchez (a Vélez), Germán Águila (a Morón) y Matías Ballini, Brian Orosco y Álvaro Veliez (a Argentinos Juniors). En cada uno de estos encuentros, el DT Lucas Bovaglio varió las formaciones titulares y, seguramente, en esta ocasión no será la excepción. Incluso, no sorprendería que las últimas incorporaciones (el marcador central Sergio Díaz y el lateral izquierdo Facundo Rizzi, quienes se sumaron la semana pasada) tengan su oportunidad. "Estamos haciendo pruebas, variando los sistemas y los jugadores. Y seguramente seguiremos así hasta la semana previa al debut, cuando comenzaremos a definir los once que arranquen el primer partido", contó el entrenador recientemente en declaraciones a FM Radio City. Otra novedad respecto a los últimos amistosos del Violeta sería el retorno del defensor Juan Alvacete (quien seguramente será probado como segundo marcador central) y el mediocampista Lucas Cuevas, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones. Actualmente, los jugadores que entrenan bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Lucas Bovaglio son: Arqueros: Juan Manuel Ojeda, Juan Ignacio Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo y Francisco Salerno. Defensores: Nicolás Sansotre, Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Sergio Díaz, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas y Facundo Rizzi (Cristian González está actualmente "apartado" del plantel, aunque sigue perteneciendo al club). Mediocampistas: Matías Ballini, Federico Recalde, Nicolás Del Priore, Denis Brizuela, Lucas Cuevas, Fabricio Brener, David Gallardo, Brian Orosco, Talo Colletta, Cristian Carrizo y Nicolás Del Priore. Delanteros: Catriel Sánchez, Marcos Arturia, Gastón Martiré, Álvaro Veliez y Matías Ramírez.

EN SU ÚLTIMO AMISTOSO, EL VIOLETA LOGRÓ DOS VICTORIAS ANTE ARGENTINOS JUNIORS. SOLO DOS DESCENSOS El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino aprobó ayer que el próximo campeonato de la Primera B Nacional (que pasará a llamarse Primera Nacional) tendrá solamente dos descensos. Serán los equipos que culminen en el último puesto de cada una de las dos zonas en las que se dividirá el certamen, independientemente de que sean afiliados directos o indirectos a la AFA. La presentación del nuevo formato de la categoría y el sorteo del fixture será mañana jueves por la tarde en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Los 32 equipos se dividirán en dos zonas de 16, las cuales quedarán conformadas en este evento. #VillaDálmine Este miércoles, desde las 9.00, se medirá frente a Tigre en su cuarto amistoso de pretemporada. Al mismo tiempo, las divisiones juveniles comenzarán el segundo Torneo AFA del año ante Sarmiento (las categorías mayores juegan como locales; las menores, en Junín). pic.twitter.com/Gn9e3MU7Tp — Pablo Scoccia (@chuecosco) July 31, 2019

