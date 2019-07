Juventud Unida venció a San Felipe y sigue como único líder, dos puntos por encima de Otamendi, que goleó a Villanueva. En tercer lugar se afirmó Las Palmas "A", que le ganó 2-1 a La Josefa. El pasado fin de semana se disputó en Villanueva la 15ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Y el balance final de la jornada mostró cómo el tercero de punta sigue cosechando triunfos y no afloja camino a la recta final en la pelea por el título. El único líder sigue siendo Juventud Unida, que goleó 5-1 a Deportivo San Felipe con un triplete de Gimena Sauco, máxima artillera del certamen. Los goles restantes fueron obra de Brenda González y Brisa Marmet, mientras que Yaqueline Blanco anotó para las perdedoras. De esta manera, el vigente bicampeón llegó a los 35 puntos y mantuvo dos de diferencia sobre Otamendi, su más inmediato perseguidor, que también goleó y también con un triplete de su figura. Las Tricolores superaron 6-0 a Villanueva con un hat-trick de Daniela Carabajal (segunda goleadora del certamen), mientras que Abril Ruiz (2) y Ludmila Cuadrado completaron la cuenta. En tercer lugar se confirmó Las Palmas "A", que derrotó 2-1 a La Josefa y no sólo evitó ser superado por su rival, sino que sigue de cerca a los dos líderes (está a dos puntos de Otamendi y a cuatro de Juventud Unida). Este resultado lo aprovechó Las Palmas "B", que goleó 6-0 a Defensores de La Esperanza y saltó al cuarto puesto, desplazando de ese lugar a La Josefa, que quedó quinto. Y en la sexta ubicación sigue Leones Azules, que volvió a la victoria al vencer 2-0 a Las Palmas "C". En tanto, la fecha se completó con un nuevo triunfo de Atlético Las Praderas, equipo que se sumó en la segunda rueda y que, tras el 3-0 sobre Mega Juniors, cosecha tres victorias en cuatro presentaciones. Por la próxima jornada se medirán: Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza, Otamendi vs Las Palmas "A", La Josefa vs Leones Azules, Las Palmas "B" vs Atlético Las Praderas, Mega Juniors vs Villanueva y Deportivo San Felipe vs Las Palmas "C". En tanto, la tabla de las goleadoras del certamen quedó de la siguiente manera: 1) Gimena Sauco (Juventud Unida), 16 goles; 2) Daniela Carabajal (Otamendi), 15 goles; 3) Ariana Caseres (La Josefa), 13 goles; 4) Aldana Hipólito (Las Palmas "B"), 10 goles; 5) Salomé Ramón (Las Palmas "A"), 9 goles.

Liga Campanense:

Torneo Femenino; el terceto de punta sumó nuevas victorias en la 15ª fecha

